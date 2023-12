zondag 10 december 2023 om 09:46

Ster van Zwolle wil met nieuwe finishlocatie meer spanning creëren

Eerder wisten we al te melden dat de Salverda Bouw Ster van Zwolle volgend jaar niet meer zal finishen op de Ceintuurbaan bij het Isala Ziekenhuis, maar een paar kilometer eerder op een industrieterrein. De wedstrijd eindigt in 2024 voor de deur van de meubelboulevard aan de Blaloweg in Zwolle.

En dat is niet zonder reden. “Al langer was de wens van de gemeente Zwolle om niet meer te finishen bij de Isala klinieken”, geeft bestuurslid Gerben Kroeze aan in gesprek met CyclingOnline. “De Ceintuurbaan is toch een drukke en belangrijke weg in Zwolle. Die kun je niet zomaar langdurig dichtzetten. Daarbij komt ook dat we geen andere activiteiten kunnen organiseren rondom die finish.”

“Daarom zijn we in overleg gegaan met de gemeente en hebben we nu een geweldig alternatief gevonden waarbij we meer kunnen organiseren zonder dat we het verkeer tot last zijn”, aldus Kroeze. De organisatie wil zo ook de maakindustrie van Zwolle laten zien. “Zie je het al voor je? Een helikopter in de lucht, rondom de IJsseltoren met Scania en al die andere bedrijven in beeld met op de achtergrond de IJssel! Geweldig!”

Vluchters nu in het voordeel?

De organisatie kijkt niet alleen naar het veiligheidsaspect. Finishen aan de Blaloweg heeft nog een bijkomend voordeel. Door de lange wegen rondom Zwolle uit het parcours te halen, wordt de race uitdagender en spannender voor de renners en toeschouwers. “Een vluchter zou het nu eens wel kunnen halen”, geeft Rik Jansen, speaker van het evenement, aan. “In andere jaren bleef er toch vaak een vrij grote, selecte groep over voor een sprint. Dat zou nu wel eens anders uit kunnen pakken.”

De Salverda Bouw Ster van Zwolle start wel zoals vanouds op het Grote Kerkplein in Zwolle. De 63ste editie van de wedstrijd zal plaatsvinden op 2 maart 2024. Dit jaar ging de zege, in een sprint, naar de ervaren Coen Vermeltfoort van VolkerWessels. De 35-jarige Nederlander is met drie overwinningen ook mede-recordhouder, samen met Dries Klein. Voor zijn triomfen moeten we terug naar de jaren tachtig van de vorige eeuw.