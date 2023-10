dinsdag 3 oktober 2023 om 15:39

Ster van Zwolle eindigt in 2024 niet meer op Ceintuurbaan

De Ster van Zwolle kent in 2024 een andere finish dan voorgaande jaren. De aankomst ligt niet meer op de Ceintuurbaan bij het Isala Ziekenhuis, maar een paar kilometer eerder op een industrieterrein.

Als de renners in de finale van de wedstrijd in 2024 de dijk die van Zalk naar Zwolle gaat afrijden, krijgen ze niet meer de kans om daarna nog een massasprint te organiseren in de laatste, rechte kilometers door Zwolle. De afgelopen jaren kwam het peloton meerdere malen nog bij elkaar in deze laatste kilometers.

De Ster van Zwolle werd in 2023 gewonnen door Coen Vermeltfoort. De coureur van VolkerWessels bleef Martijn Budding en Loe van Belle voor op de Ceintuurbaan.