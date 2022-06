Stephen Williams verrast favorieten in openingsrit Ronde van Zwitserland

De eerste etappe in de Ronde van Zwitserland, met aankomst in Küsnacht, is gewonnen door Stephen Williams. De 26-jarige Brit van Bahrain Victorious won na een attractieve finale de sprint van een elitegroep, voor Maximilian Schachmann en Andreas Kron. Williams is tevens de eerste leider in de Zwitserse ronde.

Het Critérium du Dauphiné kende vandaag zijn apotheose met een bergrit naar het Plateau de Solaison, die andere belangrijke voorbereidingskoers op de Tour de France ging dan weer van start in Küsnacht, een plaats op de oostoever van de Zürichsee. In de openingsrit van de Ronde van Zwitserland was het meteen alle hens aan dek voor de renners met klassementsambities. Er stonden de nodige hoogtemeters op het menu, maar was het lastig genoeg om de sprinters te lozen? De beklimmingen van de Pfannenstiel (4,1 km aan 4,6%) en de Küsnachter Berg (2,8 km aan 7,3%) waren de hindernissen die steeds moesten worden bedwongen.

Kopgroep van zeven

De vroege vlucht werd gevormd door zeven renners, die van bij de start hadden besloten om weg te springen uit het peloton. De voorsprong van thuisrijder Simon Vitzthum (Zwitserse selectie), Jay Vine (Alpecin-Fenix), Johan Jacobs (Movistar), Lewis Askey (Groupama-FDJ), Casper Pedersen, Chad Haga (Team DSM) en Quinn Simmons (Trek-Segafredo) liep al snel op en na goed 25 kilometer werd het verschil met het peloton geklokt op goed vier minuten. Brent Van Moer probeerde nog de oversteek te maken naar de koplopers, maar slaagde niet in zijn missie en liet zich – na een klassieke chasse patate – weer inrekenen.

De zeven renners die wél deel uitmaakten van de vroege vlucht, reden een maximale voorsprong bijeen van vier minuten. Dit was voor BORA-hansgrohe het sein om te versnellen in het peloton en de koers in handen te nemen. De Duitse formatie had blijkbaar snode plannen met zijn kopmannen Aleksandr Vlasov, Sergio Higuita en Maximilian Schachmann. Na verloop van tijd besloot ook Quick-Step Alpha Vinyl een handje toe te steken in de achtervolging. Met tempobeul Tim Declercq als verse kracht, werd het verschil met de kopgroep alsmaar kleiner.

Favorieten roeren zich op slotklim

Aan de voet van de voorlaatste klim van de dag had de kopgroep nog maar een kleine halve minuut over. Dit bleek niet genoeg om uit de greep te blijven van het peloton: de kopgroep werd nog voor de voet van de laatste passage van de Küsnachter Berg ingerekend. De Küsnachter Berg was slechts een kleine drie kilometer lang, maar kende wel behoorlijk steile percentages en dit bleek voor de toppers een uitgelezen mogelijkheid om aan de boom te schudden. Alessandro Covi, Andreas Kron en Stefan Küng probeerden het, maar slaagden er niet in om weg te rijden.

Vlak voor de top trok Jakob Fuglsang door en de ervaren Deen werd vrijwel meteen gecounterd door een bijzonder attente Remco Evenepoel. Fuglsang raakte dus niet weg, maar wist met zijn versnellingen wel het kaf van het koren te scheiden. Een elitegroepje van een vijftiental renners bleef over op de top van de Küsnachter Berg. De belangrijkste favorieten leken mee te zijn, al zagen we toppers als Daniel Felipe Martínez en Gino Mäder wel in de problemen. Eenmaal op de top van de Küsnachter berg, was het nog goed vijf kilometer tot de streep.

Williams als een duveltje uit een doosje

In de slotkilometers was er een spervuur aan demarrages, maar deze versnellingen werden in de kiem gesmoord. In de voorlaatste kilometer trok Aleksandr Vlasov ten aanval en de renner van BORA-hansgrohe kreeg Evenepoel met zich mee. Vlasov en Evenepoel leken het vervolgens met z’n tweeën te gaan uitmaken voor de overwinning, maar INEOS Grenadiers wist het gat te dichten en zo kregen we een sprint met een twintigtal renners om de zege. In deze chaotische spurt trok Stephen Williams toch wel verrassend aan het langste eind. Schachmann werd tweede, Kron derde.

Het is voor de 26-jarige Williams, die dit jaar pas elf koersdagen in de benen heeft, zijn eerste zege van 2022. De Britse klimmer stapte enkele jaren geleden met mooie adelbrieven over naar de profs, maar kende de voorbije seizoenen veel blessureleed. Vorig jaar liet hij al zijn klasse zien door in de CRO Race naar de eindzege te fietsen. De meeste toppers voor het klassement finishten in de eerste groep en verloren dus geen tijd, maar voor coureurs als Martínez, Rigoberto Urán, Thibaut Pinot en Gino Mäder is er na één etappe al werk aan de winkel. Deze renners kwamen in een tweede groep, op 51 seconden van ritwinnaar Williams, over de streep.