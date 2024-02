vrijdag 23 februari 2024 om 11:22

Stefan Küng kijkt verder dan Openingsweekend: “Ik weet dat het werk dat ik erin stop, wordt uitbetaald”

Stefan Küng is al jaren een van de hoofdrolspelers in het voorjaarswerk. Ook dit jaar heeft de Zwitser van de klassiekers een doel gemaakt, al moet de piek tijdens de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix volgen.

Na zijn horrorcrash tijdens het Europees kampioenschap tijdrijden in Drenthe, reed Küng tijdens de Volta ao Algarve weer zijn eerste wedstrijdkilometers. Een derde plek in de tijdrit en een negende plek in het eindklassement geven aan dat de Zwitser op de goede weg is. Toch verwacht de hardrijder niet op zijn best te zijn tijdens Omloop Het Nieuwsblad. “Als ik honderd procent wilde zijn in het Openingsweekend, was ik mijn voorbereiding eerder begonnen”, zo geeft hij aan in gesprek met CyclingNews.

Küng hoopt verderop in het voorjaar op zijn best te zijn. “Ik weet dat al het werk dat ik erin stop, wordt uitbetaald.” De tweevoudig Europees Kampioen tijdrijden is ervan overtuigd dat hij in de heilige week van De Ronde en Parijs-Roubaix goed gaat zijn. In die laatste koers stond hij al eens op het podium, tijdens het Vlaamse monument werd hij eerder vijfde.

Samen met teamgenoot Valentin Madouas hoopt Küng dus weer indruk te maken tijdens het voorjaar. Zijn collega kopman ontbreekt echter in het Vlaams Openingsweekend. De Fransman rijdt namelijk de Faun-Ardèche Classic en Faun Drome Classic in eigen land. Toch maakt dit volgens de Zwitser weinig verschil. “Madouas is beter in een extra lange koers als de Ronde van Vlaanderen, dan maken de goede puncheurs eenvoudiger het verschil”, geeft hij aan.

Na Omloop Het Nieuwsblad rijdt Küng in Italië Strade Bianche en Tirreno-Adriatico. Bij zijn terugkeer op West-Europese bodem start de tijdritspecialist in de E3 Saxo Bank Classic, Gent-Wevelegem, Dwars Door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Een vol klassiekerprogramma voor de altijd goede hardrijder van Groupama-FDJ.