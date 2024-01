zondag 7 januari 2024 om 12:53

Stefan Küng roept UCI op tot actie na zware val op EK tijdrijden

Voor Stefan Küng eindigde het wielerseizoen 2023 in mineur. De Zwitser reed tijdens de tijdrit van het EK tegen de hekken en kwam daardoor ontzettend hard ten val, waarna hij met een (wat bleek) hersenschudding doorreed tot aan de finish in Emmen. Dit zorgde voor de nodige verontwaardiging.

Küng was zwaargehavend na zijn val, maar stapte toch weer op – met een gebroken helm. Dat kwam de Zwitserse bond op de nodige kritiek te staan, onder meer van de UCI, omdat het protocol bij een vermoedelijke hersenschudding niet is gevolgd. De bond gaf daarna zelf aan de zaak intern te zullen analyseren. Later bleek dat Küng een hersenschudding, een jukbeenbreuk en meerdere breuken in zijn hand te hebben opgelopen.

Bij de Duitse wielerwebsite Radsport-News blikt Küng nu zelf uitgebreid terug op zijn zware valpartij en de gevolgen. De 30-jarige renner van Groupama-FDJ kijkt vooral naar de UCI en doet een appèl op de internationale wielerunie. “De UCI zou het probleem moeten aanpakken. Je kunt een renner niet vertellen dat hij in dit soort gevallen alleen maar zijn hoofd omhoog moet doen. Een renner is namelijk altijd op zoek naar de beste en snelste fietspositie.”

Betere randvoorwaarden

“De UCI moet betere randvoorwaarden creëren”, is de Europees kampioen tijdrijden van 2020 en 2021 van mening. “Zodat de sport veilig kan plaatsvinden op de manier waarop het nu wordt bedreven. De aerodynamische posities op een fiets worden steeds extremer en daar ben je als wielrenner ook gevoelig voor.”

Küng heeft zijn eigen valpartij op het voorbije EK tijdrijden al uitvoerig geanalyseerd, samen met de Zwitserse wielerbond. “Het was een onnodige crash en het zag er ook vreemd uit, dus hebben we het zorgvuldig bekeken en onze conclusies getrokken. Maar ook hier ligt de bal weer in het kamp van de UCI.”

“De UCI kwam een paar jaar geleden tot het inzicht dat kleinere renners een voordeel hadden in een tijdrit. Ze besloten dan ook de fietsposities aan te passen, maar ik behoor zelf tot de grotere renners. Voor mij is de ruimte tussen het contactoppervlak en de bovenkant van de opzetstukken 14 centimeter. Misschien hadden ze het moeten laten zoals het was, maar dat is niet mijn vakgebied.”