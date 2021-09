Stefan Bissegger gaat zich ombouwen van baanspecialist naar klassiekerrenner

Interview

Voor velen kwam hij in maart als donderslag bij heldere hemel uit de bus als winnaar van de individuele tijdrit in Parijs-Nice. In de Benelux Tour deed Stefan Bissegger het nog eens dunnetjes over. De 23-jarige Zwitser geldt als toptalent, getuige de andere uitslagen die hij al boekte, maar wat voor een persoon gaat er achter hem schuil en waar liggen zijn krachten? WielerFlits vroeg het aan Peter Schep, Performance Manager bij EF Education-Nippo en in de tijdrit achter de jongeling in de volgauto.

Voormalige baanwielrenner Schep begeleidt de tijdrijder graag, vertelt hij. “Stefan is een heel rustige jongen, heel makkelijk om mee te werken. Hij weet precies wat hij wil. Als je ook ziet hoe hij deze tijdrit heeft voorbereid: hij wil alles supergedetailleerd aanpakken. Dat maakt het voor ons alleen maar makkelijk, als een renner dat zelf ook wil. Dat werkt heel fijn. Stefan is ook heel correct, snel met antwoorden, duidelijk in zijn communicatie. Hij heeft een heel helder doel voor ogen en hij weet heel erg goed hoe hij dat wil invullen.”

Bissegger is sinds 1 augustus 2020 prof bij de Amerikaanse formatie. Dat akkoord kwam er voor de coronapandemie. Aanvankelijk wilde de Zwitser zich namelijk eerst richten op de ploegenachtervolging op de baan tijdens de Olympische Spelen. Die werden een jaar opgeschoven. De voorbereiding op de Spelen bleven overeind en daardoor loopt zijn ontwikkeling op de weg iets vertraging op. Het olympische credo luidt ‘meedoen is belangrijker dan winnen’, maar de Zwitsers werden pas achtste op de ploegenachtervolging.

Blik op de klassiekers

“Ik denk dat je over een jaar of twee een iets ander figuur bij hem ziet, dan wie Stefan nu is”, legt Schep uit. “Hij gaat werken aan zijn lichaam, zodat hij het postuur van een typische klassiekerrenner krijgt. Daar krijgt hij bij ons alle tijd voor. Anderzijds zullen de capaciteiten die hij nu heeft, nooit zo maar weggaan. Het mag duidelijk zijn dat hij over een tijdspanne van één tot vijf minuten teringhard kan rijden. Dat zal ook zo blijven. Als renner is het ook wel lekker als je een solo’tje kunt fietsen, zeker straks in finales van de grote klassiekers.” In de Ronde van Vlaanderen dit jaar reed hij nog enige tijd solo op kop.

Naast kasseienklassiekers, willen ze ook zijn tijdrit verder uit te diepen. “Gezien zijn huidige capaciteiten is het logisch dat je dat niet zomaar links laat liggen. In de korte tijdritten en ook op medium-lange afstanden is Stefan heel goed. Als je daar een programma met klassiekers aan toevoegt, dan past dat er natuurlijk perfect bij. Stefan is ook redelijk snel aan de meet. Dat komt door de baan, waar je die topsnelheid ontwikkelt. Als hij daar straks eventueel mee stopt, zou dat dus kunnen afbotten. Het kost heel veel energie om dat te behouden.”

Kan hij meedoen voor winst in de Benelux Tour?

Maar eerst wacht dus nog het restant van de Benelux Tour, waarin de Zwitser vorig jaar twaalfde werd in het eindklassement. “Het is spannend om te zien of hij de zware ritten van komend weekend ook aankan”, kijkt Schep vooruit. “Stefan heeft veel kracht en energie gestopt in zijn voorbereiding op de Spelen. Dat verschil zie je ook in het postuur tussen een baanrenner en een wegrenner, hij zit daar tussenin. Stefan heeft in zijn beloftentijd laten zien dit werk aan te kunnen, maar we hebben het hier wel over WorldTour-niveau. Het gaat lastig zijn. Maar Stefan is een geboren winnaar, dus uitsluiten ga ik het zeker niet doen.”

Schep haalt er direct een voorbeeld bij. “Neem nu de tijdrit van dinsdag. Dan zie ik het als ik achter hem rijd en denk ik: ‘Allemachtig, ik hoop dat die hekken er zo nog staan’. Bij die haarspeldbocht ook. Daar lag een omhoog staand randje dat remmend werkt voor auto’s. Het lag wat schuin. Misschien leek het te veel op een wielerbaan en dacht-ie: ‘Dat kan ik wel’.”, lacht Schep. “Hij klapt daar vol met zijn fiets overheen. Daar heeft hij over nagedacht. Na de verkenning hebben we gezegd waarop hij moet letten. Maar hij vond zelf nog twee punten op het parcours waar hij een seconde winst kon boeken. Dat is zijn verdienste.”

En dan volgt er straks voor winnaar Bissegger ook nog het WK tijdrijden. “Dat is behoorlijk vlak, hè. Ik zou hem bij de favorieten opschrijven”, voorspelt Schep tot slot.