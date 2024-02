vrijdag 16 februari 2024 om 09:32

Starttijden tijdrit Ruta del Sol 2024 – Victor Campenaerts als laatste van start

Overzicht Geen sprintersrit maar een ‘proloog’ op de derde dag in de Ruta del Sol, die flink ingekort en aangepast is wegens boerenprotesten. Op het programma staat nu een tijdrit van net geen vijf kilometer in Alcaudete. Daar zou aanvankelijk de finish liggen van de tweede etappe in de Vuelta a Andalucia. WielerFlits zet de starttijden op een rij. Wie wordt de eerste leider?

Een lastige tijdrit, want het loopt aan gemiddeld 3,5% omhoog. Het steilste stuk is direct na de start, met een strook van 1,8 kilometer aan bijna 6%. In het parcours zitten weinig bochten, alleen vlak voor de finish is een flinke 180-graden-bocht die de snelheid er flink uithaalt bij de renners, vlak voordat ze bij het kasteel van Alcaudete finishen.

België begint en sluit de rij: Sander De Pestel is om 13.10 uur de eerste starter van deze tijdrit, Victor Campenaerts is de laatste om 14.51 uur.

Starttijden Nederlanders

13.16 uur – Jetse Bol (Burgos-BH)

14.38 uur – Wout Poels (Bahrain Victorious)

Starttijden Belgen

13.10 uur – Sander De Pestel (Decathlon AG2R La Mondiale) – Eerste starter

13.17 uur – Lennert Belmans (Alpecin-Deceuninck)

13.19 uur – Dylan Vandenstorme (Flanders-Baloise)

13.22 uur – Milan Menten (Lotto Dstny)

13.31 uur – Siebe Roesems (Alpecin-Deceuninck)

13.33 uur – Yentl Vandevelde (Flanders-Baloise)

13.36 uur – Sébastien Grignard (Lotto Dstny)

13.37 uur – Oliver Naesen (Decathlon AG2R La Mondiale)

13.48 uur – Lars Craps (Flanders-Baloise)

13.52 uur – Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale)

14.01 uur – Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck)

14.03 uur – Toon Clynhens (Flanders-Baloise)

14.06 uur – Sylvain Moniquet (Lotto Dstny)

14.13 uur – Frederik Frison (Q36.5)

14.16 uur – Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck)

14.18 uur – Elias Maris (Flanders-Baloise)

14.21 uur – Maxim Van Gils (Lotto Dstny)

14.27 uur – Tim Wellens (UAE Emirates)

14.31 uur – Robbe Ghys (Alpecin-Deceuninck)

14.33 uur – Ward Vanhoof (Flanders-Baloise)

14.36 uur – Jasper De Buyst (Lotto Dstny)

14.48 uur – Kamiel Bonneu (Flanders-Baloise)

14.51 uur – Victor Campenaerts (Lotto Dstny)

Starttijden favorieten voor eindzege, volgens onze voorbeschouwing

13.44 uur – Ruben Guerreiro (Movistar)

13.46 uur – Axel Laurance (Alpecin-Deceuninck)

13.53 uur – Antonio Tiberi (Bahrain Victorious)

14.12 uur – Marc Soler (UAE Emirates)

14.21 uur – Maxim Van Gils (Lotto Dstny)

14.23 uur – Santiago Buitrago (Bahrain Victorious)

14.27 uur – Tim Wellens (UAE Emirates)

14.37 uur – Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale)

14.42 uur – Juan Ayuso (UAE Emirates)

14.44 uur – Gonzalo Serrano (Movistar)

Starttijden favorieten voor dagzege

13.53 uur – Antonio Tiberi (Bahrain Victorious)

13.59 uur – Nelson Oliveira (Movistar)

14.24 uur – Lawson Craddock (Jayco AlUla)

14.27 uur – Tim Wellens (UAE Emirates)

14.28 uur – Jannik Steimle (Q36.5)

14.42 uur – Juan Ayuso (UAE Emirates)

14.51 uur – Victor Campenaerts (Lotto Dstny)