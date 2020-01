Starttijden individuele tijdrit Vuelta a San Juan 2020 dinsdag 28 januari 2020 om 12:16

Het klassement in de Vuelta a San Juan kan vandaag totaal op zijn kop komen te staan. De renners doen het in etappe drie namelijk solo, met een individuele tijdrit over 15,2 kilometer. De eerste renner zal om 20.56 uur Nederlands-Belgische tijd van het startpodium denderen, klassementsleider Fernando Gaviria begint bijna vier uur later aan zijn chronoproef. WielerFlits zet de belangrijkste starttijden op een rijtje.

Ruben Simao is een paar minuten voor negen uur ’s avonds de eerste renner die de tijdrit mag gaan afwerken. Julian Alaphilippe won de vorig seizoen de chronoproef in Argentinië en de Fransman komt om 21.56 uur in actie. Filippo Ganna, naast Remco Evenepoel misschien wel de voornaamste kanshebber op de dagzege, komt om 23.18 uur aan bod. Fernando Gaviria is om 23.51 uur de 166ste en laatste coureur die vertrekt.

De in dit artikel genoemde starttijden zijn Nederlands-Belgische tijden.

Starttijden top tien algemeen klassement

23.33 – Travis McCabe

23.35 – Álvaro José Hodeg

23.37 – Peter Sagan

23.39 – Christofer Jurado

23.41 – Marco Benfatto

23.43 – Tomas Contte

23.45 – Nicolas Naranjo

23.47 – Manuel Belletti

23.49 – Rudy Barbier

23.51 – Fernando Gaviria

Starttijden Belgen

21.35 – Piet Allegaert

21.57 – Pieter Serry

22.55 – Remco Evenepoel

23.26 – Bert Van Lerberghe

Volledige starttijden