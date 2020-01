Zieke Julian Alaphilippe geeft op in Vuelta a San Juan dinsdag 28 januari 2020 om 16:13

Julian Alaphilippe begon als een van de grote favorieten aan de Vuelta a San Juan, maar de Franse puncheur moet de Argentijnse rittenkoers vroegtijdig verlaten. De renner van Deceuninck-Quick-Step kampt met maagklachten, zo laat de Belgische formatie weten.

Het was een opvallend beeld in Pocito, waar de finish lag van de tweede etappe van de Vuelta a San Juan. Fernando Gaviria boekte na een chaotische laatste kilometer zijn eerste zege van het seizoen, maar het was Alaphilippe die exact twintig seconden moest toegeven op zijn directe concurrenten voor de eindzege.

Na de finish kwam L’Equipe al met het nieuws dat Alaphilippe last zou hebben van zijn maag, maar nu is het ook gecommuniceerd door zijn werkgever Deceuninck-Quick-Step. Dit betekent dat de sterrenformatie nog één klassementskopman kan uitspelen in het vervolg van de Vuelta a San Juan: Remco Evenepoel.

De Belg kwam ten val in de openingsetappe naar San Juan, maar heeft nergens last van en kijkt uit naar vanavond, als de individuele tijdrit richting Punta Negra op het programma staat. “Het is de eerste keer dat ik kan starten in mijn trui van Europees kampioen. Ik denk dat ik moet gaan voor de zege. Zeker omdat het parcours me goed ligt”, zo vertelde hij eerder.

Starttijden individuele tijdrit Vuelta a San Juan