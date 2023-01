Ploegleider INEOS Grenadiers over knieklachten Bernal: “Het is niets ernstigs”

Egan Bernal toonde met een vierde plaats in de koninginnenrit van de Vuelta a San Juan zijn oude niveau weer te benaderen, maar daags nadien gaf hij plots op met knieklachten. Hoe ernstig is de blessure? “Het is nooit goed om kniepijn te hebben, dat zorgt altijd voor een beetje zorgen, maar dit is niets ernstigs”, aldus INEOS Grenadiers-ploegleider Xabier Zandio in gesprek met Cyclingnews.

De klachten ontstonden nadat Bernal in de eerste etappe van de Vuelta a San Juan ten val kwam. “Hij viel, maar het was op dat moment nog niet zo erg. Het was een kleine tik tegen zijn linkerknie. Het voelde wat ongemakkelijk, maar het hinderde hem niet tijdens het fietsen. Tijdens de bergrit voelde hij weer wat ongemak en tijdens de rit van gisteren (die van zaterdag, red.) was dat opnieuw het geval, dus hij besloot uit voorzorg af te stappen.”

Vorig jaar brak Egan Bernal (onder andere) zijn knieschijf, toen hij tijdens een training op een stilstaande bus botste. Dat was echter niet dezelfde knie als waar de Colombiaan nu last van heeft, vertelt Zandio. “Hij is ook onderzocht en er is niets zorgelijks, dus hij zou binnen een paar dagen moeten kunnen herstellen.”

Colombiaans kampioenschap

Het is daarom mogelijk dat Bernal aankomend weekend alweer meedoet aan het Colombiaans kampioenschap. “Voor hem is het belangrijk om in eigen land te koersen, maar we zullen gedurende de week bekijken of dat kan of niet. We zijn optimistisch. Het is nog steeds mogelijk dat het het nationaal kampioenschap rijdt, maar dat is niet hetgeen waar we mee bezig zijn, we kijken meer naar de verdere toekomst.”

“We denken aan de wedstrijden in Europa en het seizoen in het algemeen. Dit (de knieblessure, red.) is niet iets wat de plannen voor de rest van het seizoen verandert”, aldus Zandio, die benadrukt dat Bernals programma voor de komende maanden niet gewijzigd wordt. Hoe dat programma er precies uitziet, is nog niet bekend. Marca meldde eerder dat Bernal zijn Europese campagne zou beginnen met Parijs-Nice (5-13 maart).