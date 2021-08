Starttijden individuele tijdrit Benelux Tour 2021 in Lelystad

Dinsdag staat in de Benelux Tour de individuele tijdrit op het programma. Lelystad is de plaats van handeling voor een tijdrit van ruim 11 kilometer lang. Caleb Ewan (Lotto Soudal) gaat om 11.45 uur als eerste renner van start. Klassementsleider Tim Merlier (Alpecin-Fenix) is om 14.23 uur de laatste starter.

De start is bij het winkelcentrum Batavia Stad Fashion Outlet, waarna het parcours over de IJsselmeerdijk in noordelijke richting gaat. Na 3,8 kilometer is het opletten in een haakse bocht, waarna de renners verdergaan op de Houtribweg en een paar kilometer verder op de Zuigerplasdreef. Met nog 1,1 kilometer te rijden ligt de laatste bocht, waarna het rechtdoor naar de finish is. Het parcours kent nauwelijks hoogteverschil en vooral lange, rechte stukken.

Tussen de starttijden van alle renners zit een interval van één minuut. Alleen bij de laatste tien renners is dat anders: daar gaat het om een interval van twee minuten.

Starttijden Nederlanders

11.56 uur – Julius van den Berg (EF Education-Nippo)

12.37 uur – Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma)

12.42 uur – Sebastian Langeveld (EF Education-Nippo)

12.43 uur – Joris Nieuwenhuis (Team DSM)

12.50 uur – Jos van Emden (Jumbo-Visma)

12.52 uur – Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix)

13.21 uur – Olav Kooij (Jumbo-Visma)

13.23 uur – Tom Dumoulin (Jumbo-Visma)

13.27 uur – Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert)

13.28 uur – Timo Roosen (Jumbo-Visma)

13.32 uur – Boy van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert)

13.52 uur – Cees Bol (Team DSM)

13.53 uur – Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe)

14.04 uur – Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert)

14.17 uur – Mike Teunissen (Jumbo-Visma)

Starttijden Belgen

11.47 uur – Ludwig De Winter (Intermarché-Wanty-Gobert)

12.00 uur – Ludovic Robeet (Bingoal Pauwels Sauces WB)

12.05 uur – Pieter Vanspeybrouck (Intermarché-Wanty-Gobert)

12.06 uur – Thomas De Gendt (Lotto Soudal)

12.08 uur – Dries Devenyns (Deceuninck-Quick-Step)

12.12 uur – Iljo Keisse (Deceuninck-Quick-Step)

12.20 uur – Rune Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloise)

12.25 uur – Ward Vanhoof (Sport Vlaanderen-Baloise)

12.30 uur – Arjen Livyns (Bingoal Pauwels Sauces WB)

12.31 uur – Timothy Dupont (Bingoal Pauwels Sauces WB)

12.36 uur – Dries De Bondt (Alpecin-Fenix)

12.44 uur – Jasper De Buyst (Lotto Soudal)

12.45 uur – Aimé De Gendt (Intermarché-Wanty-Gobert)

12.46 uur – Gijs Van Hoecke (AG2R Citroën)

12.53 uur – Sean De Bie (Bingoal Pauwels Sauces WB)

13.05 uur – Thomas Sprengers (Sport Vlaanderen-Baloise)

13.06 uur – Jenthe Biermans (Israel Start-Up Nation)

13.08 uur – Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step)

13.12 uur – Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix)

13.13 uur – Jordi Warlop (Sport Vlaanderen-Baloise)

13.14 uur – Philippe Gilbert (Lotto Soudal)

13.18 uur – Greg Van Avermaet (AG2R Citroën)

13.24 uur – Tom Van Asbroeck (Israel Start-Up Nation)

13.26 uur – Laurenz Rex (Bingoal Pauwels Sauces WB)

13.35 uur – Thimo Willems (Sport Vlaanderen-Baloise)

13.36 uur – Milan Menten (Bingoal Pauwels Sauces WB)

13.37 uur – Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen-Baloise)

13.39 uur – Arne Marit (Sport Vlaanderen-Baloise)

13.41 uur – Edward Theuns (Trek-Segafredo)

13.43 uur – Stijn Steels (Deceuninck-Quick-Step)

13.44 uur – Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

13.47 uur – Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix)

13.51 uur – Tim Wellens (Lotto Soudal)

13.54 uur – Victor Campenaerts (Qhubeka NextHash)

13.57 uur – Oliver Naesen (AG2R Citroën)

13.59 uur – Tosh Van der Sande (Lotto Soudal)

14.13 uur – Tiesj Benoot (Team DSM)

14.23 uur – Tim Merlier (Alpecin-Fenix)

Starttijden top-10 algemeen klassement

14.05 uur – Fernando Gaviria (UAE Emirates)

14.07 uur – Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick-Step)

14.09 uur – Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious)

14.11 uur – Lukas Pöstlberger (BORA-hansgrohe)

14.13 uur – Tiesj Benoot (Team DSM)

14.15 uur – Matej Mohoric (Bahrain Victorious)

14.17 uur – Mike Teunissen (Jumbo-Visma)

14.19 uur – Álvaro José Hodeg (Deceuninck-Quick-Step)

14.21 uur – Phil Bauhaus (Bahrain Victorious)

14.23 uur – Tim Merlier (Alpecin-Fenix)