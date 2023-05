Benelux Tour krijgt een nieuwe naam en presenteert rittenschema

De Benelux Tour heeft een nieuwe hoofdsponsor en dat levert ook een nieuwe naam op. De enige WorldTour-rittenkoers in de Benelux gaat voortaan door het leven als de Renewi Tour. Renewi is een afvalverwerker en recyclebedrijf.

De komende editie van de Renewi Tour duurt van 23 tot en met 27 augustus. De eerste etappe gaat van Blankenberge naar Ardooie, waarna op dag twee de enige rit op Nederlandse podium plaatsvindt: een tijdrit van en naar Sluis. Nadien zijn er nog finishes in Geraardsbergen, Peer en Bilzen. “De vijfdaagse wielerwedstrijd wordt onder impuls van de nieuwe titelpartner Renewi een voorbeeldevenement op het vlak van duurzaamheid”, schrijft de organisatie op sociale media.

In 2022 kon de Benelux Tour niet doorgaan vanwege logistieke problemen en moeilijkheden op mediavlak. De laatste editie van de Benelux Tour vond dus plaats in 2021, toen Sonny Colbrelli met de zege ging lopen. Overigens is dat de enige keer dat de wedstrijd onder de naam ‘Benelux Tour’ is verreden. Van 2017 tot en met 2020 heette de rittenkoers namelijk de BinckBank Tour, daarvoor de Eneco Tour.