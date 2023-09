dinsdag 26 september 2023 om 14:15

Stan Van Tricht bevestigt transfer naar Alpecin-Deceuninck: “Voor mij de beste keuze”

Vorige week maakte Het Nieuwsblad al melding van de transfer van Stan Van Tricht naar Alpecin-Deceuninck, maar nu heeft ook de 24-jarige renner zich uitgesproken over zijn toekomst. En wat blijkt: Van Tricht zal in 2024 inderdaad uitkomen voor de ploeg van de gebroeders Roodhooft.

“Alle opties worden in zo’n geval afgewogen en op die manier kwamen we tot de conclusie dat Alpecin-Deceuninck voor mij de beste keuze was”, laat de Belg weten in gesprek met Het Nieuwsblad. “De kopmannen bijstaan in de grote wedstrijden en zelf mijn kans gaan in de 1.1-wedstrijden.”

“Ik zie dat wel zitten en heb al bewezen dat dit binnen mijn mogelijkheden ligt. De ploegleiding weet waaraan zich te verwachten”, aldus Van Tricht, die volgend jaar dus aan de zijde zal koersen van wereldkampioen Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen en Kaden Groves. Dit zijn de drie belangrijkste pionnen binnen de ploeg van Alpecin-Deceuninck.

Ereplaatsen

Van Tricht werd in 2022 prof bij het toenmalige Quick-Step-Alpha Vinyl. De Belg is nog op zoek naar zijn eerste profoverwinning, maar was al wel goed voor enkele korte eindklasseringen. Dit jaar behaalde Van Tricht nog een tweede plaats in Dwars door het Hageland en de Tour of Leuven-Memorial Jef Scherens.