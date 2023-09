dinsdag 19 september 2023 om 07:59

‘Hardrijder Tim Declercq zoekt na zeven jaar Soudal Quick-Step andere oorden op’

Tim Declercq zal vanaf volgend jaar niet meer te zien zijn in de kleuren van Soudal Quick-Step. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Volgens de Vlaamse krant heeft El Tractor een contract getekend bij Lidl-Trek.

De 34-jarige Declercq is bezig aan zijn zevende seizoen voor de ploeg van Patrick Lefevere. Hij kwam na 2016 over van Topsport Vlaanderen-Baloise. Bij Soudal Quick-Step en de voorgangers daarvan was hij vooral waardevol als trouwe helper. In de eerste uren van klassiekers en etappes van grote rondes reed Declercq vaak kilometers op kop. De hardrijder had ook een aanbieding van AG2R Citroën op zak, weet HLN, maar heeft gekozen voor Lidl-Trek.

Stan Van Tricht

Naast Declercq verlaat ook Stan Van Tricht na dit jaar Soudal Quick-Step, meldt Het Laatste Nieuws. Hij zou verkassen naar Alpecin-Deceuinck. De 23-jarige renner werd in 2022 prof bij het toenmalige Quick-Step-Alpha Vinyl. Dit jaar behaalde Van Tricht een tweede plaats in Dwars door het Hageland en de Tour of Leuven – Memorial Jef Scherens.