donderdag 8 februari 2024 om 12:44

Stan Godrie (31) stopt na dit seizoen als veldrijder: “Het is mooi geweest”

Stan Godrie is bezig aan zijn laatste weken als crosser. De 31-jarige Brabander heeft in een persbericht zijn afscheid aangekondigd. “Als ik alles overzie, denk ik dat ik de laatste drie jaar geen stappen vooruit heb gezet”, klinkt het.

Godrie noemt zijn keuze om te stoppen als veldrijder ‘weloverwogen’. “Als ik alles overzie, denk ik dat ik de laatste drie jaar geen stappen vooruit heb gezet. Ik leunde al jaren tegen de top twintig aan, maar ik wilde de stap maken naar de top vijftien. Ik heb daar alles voor gedaan, maar ik moet vaststellen dat dit niet is gelukt. Het is nu dus mooi geweest met veldrijden op het hoogste niveau.”

De Nederlander werkte gedurende zijn crosscarrière ook nog parttime in een fietsenwinkel. “Dat was niet altijd gemakkelijk, maar ik wil het niet als excuus gebruiken. Ik heb goed kunnen trainen en leven voor mijn sport. Natuurlijk had er meer ingezeten als ik wel prof was geweest. Maar een profcontract moet je verdienen met prestaties, zo simpel is het.”

Godrie kreeg onlangs nog een fikse tegenvaller te verwerken, aangezien hij na een vreemde climax naast een WK-selectie greep. In het persbericht kijkt hij echter vooral terug op alle mooie momenten in de cross. “Het is een lange en prachtige tijd geweest. Eigenlijk heb ik vanaf de nieuwelingen altijd de cross op één gezet. Het voelt oké om het over een paar weken af te sluiten, maar ik ga het natuurlijk wel missen.”

“Altijd weer op pad met mijn mechanieker en verzorger, team Godrie, dat is echt iets heel moois. En de andere coureurs ga ik ook missen. De jongens en meiden uit de ploeg, maar ook mijn concurrenten. Je trekt toch allemaal samen als een soort reizend circus langs de crossen. Dan bouw je met sommige jongens wel een band op. Mooie prestaties waar ik trots op ben. Nu nog knallen in Middelkerke, Brussel en Oostmalle, en dan ga ik aan een nieuw hoofdstuk beginnen.”

Zeker geen afscheid van de fiets

Godrie houdt het dus voor bekeken als veldrijder, maar zal wel fanatiek blijven fietsen. “Ik ben nog redelijk jong en fit, dus ik wil mijn doelen verleggen. Ik ga meer op de weg rijden. Lokale criteriums, maar ook een paar koersen in de topcompetitie. En ik ga ook gravelen. De wedstrijden uit de World Series die niet te ver weg zijn, ga ik rijden. En het mountainbiken, en dan met name Enduro, is een hobby van mij en mijn vriendin.”