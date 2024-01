Zeger Schaeken • maandag 29 januari 2024 om 16:08 maandag 29 januari 2024 om 16:08

Stan Godrie grijpt naast WK-selectie na vreemde climax: “Het voelt alsof mij een kans ontnomen wordt”

Interview Stan Godrie kreeg zondagavond een onverwacht bericht van Gerben de Knegt. De bondscoach van de Nederlanders vertelde hem dat hij ervoor gekozen heeft om Mees Hendrikx toch naar het WK te sturen, ondanks dat die niet voldoet aan de richtlijnen van de KNWU. Godrie ook niet, maar hij deed volgens die richtlijnen wel beter dan Hendrikx. Toch grijpt Godrie naast een WK-selectie en Hendrikx niet. “Dit is onderdeel van een groter probleem”, vertelt hij in gesprek met WielerFlits.

Voor wie niet meer zou kunnen volgen, leggen we de situatie nog een keer uit. Voorafgaand aan het seizoen is voor iedere Nederlandse veldrijder een richtlijn opgesteld om in aanmerking te komen voor een WK-selectie. Die richtlijn houdt in dat je twee keer in de top-16 van een wereldbekermanche moet eindigen. Godrie deed dat één keer en grijpt dus naast een selectie. Hendrikx finishte nooit in de top-16, maar kreeg wél een oproep. De bondscoach mag namelijk altijd afwijken van die richtlijn.

Goed nieuws voor Hendrikx, extra zuur voor Godrie. “Gerben belde me zondagavond op. Hij legde uit dat hij Mees wel een plekje in de selectie ging geven. Hij vindt dat Mees de laatste weken in betere doen is dan ik ben en hij wil Mees een kans geven omdat hij nog de jeugd heeft. Hij is acht jaar jonger dan ik ben en volgens Gerben is dat een goed argument om hem nog een kans te geven, en mij niet.”

“Of ik dat een terecht argument vind? Ja, dat is aan hem. Hij is natuurlijk de bondscoach. Ik vind het gewoon jammer dat er wel gewoon plaats is voor mij, maar dat die plaats niet wordt toegewezen. Ik heb wel het gevoel dat er me iets ontnomen wordt. Dat neem ik Gerben niet kwalijk, want het speelt boven zijn hoofd. Financieel gezien is er nu eenmaal weinig ruimte bij de KNWU.”

Op de schopstoel

“Kijk, ik ben ook gewoon teleurgesteld in mezelf dat ik niet heb voldaan aan die richtlijn. Dat kan ik niemand kwalijk nemen. Maar ik zit wel een beetje op die schopstoel. Op nationaal niveau doe ik het heel goed en hoor ik eigenlijk bij de beteren. Ik ga dus niet in kleinere crossen rijden, maar ik kom in actie op het internationale niveau. Maar als dan de EK’s en WK’s aan de beurt zijn, zit ik op de schopstoel. Dan krijg ik te horen dat er geen plek is voor mij.”

Godrie vindt het lastig dat de richtlijn van De Knegt soms een harde eis is, maar op een ander moment dan weer iets is waar hij van kan afwijken. “Naar mijn gevoel is het al vaak voorgekomen dat dit in mijn nadeel uitdraait. Ik heb dat ook tegen Gerben gezegd. Hij gaf dan aan dat hij mij enkele jaren terug wel de kans heeft gegeven toen ik niet aan die richtlijn had voldaan en dat hij nu hetzelfde doet bij Mees. Mijn leeftijd is dan hetgeen wat in mijn nadeel speelt.”

“Dat ik geen profambities meer heb, maakt in principe niets uit. Dat die er niet zijn, komt omdat ik me goed voel bij mijn Nederlandse ploeg Parkhotel-ZZPR.nl-Orange Babies. Ik wil me blijven inzetten om het Nederlandse veldrijden te laten groeien in de breedte. Het gat tussen renners in de kleinere ploegen en in de grote ploegen moet kleiner worden.”

Nederlandse veldritsport zit met een probleem

De 31-jarige Godrie stipt nog maar eens het probleem aan dat het Nederlandse veldrijden heeft. “Kijk naar Ryan Kamp die geen ploeg vond en Mees die ook zonder ploeg gaat zitten. Ik zie zelf ook binnen mijn eigen ploeg, bij de jongere renners, dat er geen perspectief is. Jonge crossers moeten kunnen uitkijken naar de toekomst in het veldrijden, maar dat zien zij niet. Situaties als dit, waar ik dan geen plek krijg in de Nederlandse WK-selectie, helpt natuurlijk niet.”

“Op het moment dat je geen podiumkandidaat bent op een kampioenschap, of het nu een WK of NK is, is het heel lastig om nog door te groeien als renner. Naar mijn gevoel is dat een verkeerde situatie en zouden die kansen er wel moeten zijn in Nederland. En misschien zijn die kansen er wel, maar worden die niet benut door de instanties. De ongunstige financiële situatie zal daarin wel meespelen.”

Koppen bij elkaar steken

“Er zou een beter samenspel moeten komen tussen de Nederlandse ploegen en de KNWU. Samen zou je het veldrijden groter moeten maken. Net zoals de UCI dat probeert te doen op internationaal niveau. Maar in het veldrijden lijkt dat gewoon heel vaak spaak te lopen. Dat is jammer, want dat is volgens mij dé manier om het te doen slagen. De koppen bij elkaar steken, zeg maar”, besloot Godrie.