Sprintzege Blake Quick op tweede dag Santos Festival of Cycling

Blake Quick heeft zijn snelle benen weer laten zien in Australië. De sprinter van InForm TMX MAKE won de tweede etappe van het Santos Festival of Cycling, een van bijna 113 kilometer van Mount Lofty naar Woodside, vanuit de massasprint. Hij versloeg Cameron Scott en Ben Hill.

Eigenlijk eindigde Jensen Plowright als tweede achter Quick, maar de renner van Groupama-FDJ (in deze ronde uitkomend voor Team Westpac) werd na afloop teruggezet in de uitslag vanwege een onreglementaire beweging in de sprint.

Voor Blake Quick was het niet zijn eerste succes van dit jaar. Eerder werd hij ook al Australisch beloftenkampioen en won hij een hoog aangeschreven criterium.

🏆 @blake_quick_ proves he's the fastest sprinter in the peloton this year! Winner of the criterium bunch sprint and now the winner of @Westpac Stage 2 🚵‍♂️💨@Westpac #TDUFestival #TourDownUnder pic.twitter.com/UdTTd0cRMN — Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 28, 2022

Whelan leidt, Plapp verliest tijd

De leiding in het algemeen klassement blijft in handen van James Whelan, die donderdag solo de openingsrit won van het Santos Festival of Cycling. Hij begint zaterdag met een voorsprong van 25 seconden op nummer twee Ben Hill aan de slotrit naar Willunga Hill. De rest van het peloton volgt op 33 seconden van de klassementsleider.

In datzelfde algemeen klassement lijkt Luke Plapp kansloos. De renner van INEOS Grenadiers, die onlangs Australisch wegkampioen werd, moest door een lekke band in de finale het peloton laten gaan en verloor ongeveer twee minuten. Hij liet na afloop weten nu in te zetten op ritsucces in de heuvelachtige slotrit.