vrijdag 20 oktober 2023 om 09:38

James Whelan doet stap hogerop: “Carrière weer op de rails”

James Whelan heeft een contract getekend bij Q36.5. De Australische renner komt over van het Portugese continentale team Glassdrive Q8 Anicolor. “Ik wil mijn klimcapaciteiten laten zien in de grote wedstrijden”, vertelt Whelan op de website van zijn nieuwe ploeg.

In 2018 leerden de wielerfans Whelan kennen. Toen won hij namelijk de beloftenversie van de Ronde van Vlaanderen, waarna hij een profcontract kreeg bij het toenmalige EF Education First. Whelan reed een aantal jaren in die ploeg, maar in 2022 moest hij een stap terug zetten naar het continentale niveau. Nu komt hij bij Q36.5 in het ProContinentale circuit. “Ik ben ongelooflijk blij en dankbaar, zowel persoonlijk als professioneel.”

“Ik kan mijn wielercarrière weer op de rails zetten bij Q36.5. De afgelopen jaren waren uitdagend, maar ik heb laten zien dat ik het hoogste niveau aankan. Doug Ryder en het team geloven dat ik perfect pas in het team. Ik sta te popelen om mijn klimcapaciteiten te laten zien in de grote wedstrijden tegen de beste renners ter wereld.”

Ryder: “Versterking in klimafdeling”

Algemeen manager Doug Ryder vult aan. “James belichaamt het soort veerkracht en vastberadenheid dat vanaf het begin onze interesse wekte. We zijn ervan overtuigd dat James, met zijn klimervaring, een waardevolle aanvulling zal zijn op ons team. Hij zal onze klimafdeling versterken en een cruciale rol spelen in het ondersteunen van onze klassementsrenners, terwijl hij ook persoonlijke successen nastreeft.”