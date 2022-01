Voorbeschouwing: Santos Festival of Cycling 2022

Voor het tweede jaar op rij was de organisatie van de Tour Down Under genoodzaakt om de boel vroegtijdig af te blazen, maar met het Santos Festival of Cycling werd er vorig jaar al een alternatieve rittenkoers in het leven geroepen. Wie wint de tweede editie van dit evenement en trekt zo met vertrouwen naar de eerste Europese wedstrijden van het seizoen? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Voor heel wat Australische en Europese wielerprofs was de Tour Down Under een ideale voorbereidingskoers om warm te draaien en wedstrijdprikkels op te doen richting de eerste écht belangrijke koersen van het wielerjaar. Er is echter een leven voor en na de coronacrisis. Ook de wielerwereld kwam op een gegeven moment tot stilstand door de pandemie, en het bleek met name voor de overzeese wedstrijden lastig om het hoofd boven water te houden. Reizen was lange tijd taboe en dit had natuurlijk ook gevolgen voor de Tour Down Under. Het bleek niet meer mogelijk om op een fatsoenlijke manier een wielerkoers te organiseren.

Achter de schermen werd er echter koortsachtig gezocht naar een oplossing en het bleek wel mogelijk om op nationaal niveau iets op poten te zetten. Een wielerkoers zonder inbreng van buitenlandse toppers, met een quasi volledig Australisch deelnemersveld, om zo contacten en reisbewegingen te beperken. Het Santos Festival of Cycling was geboren. Met Richie Porte, Luke Durbridge, Damien Howson, Chris Harper en Kaden Groves gaven de meeste nationale toppers acte de présence. De eerste editie van dit gelegenheidsevenement bestond uit vier etappes, met de rit naar Willunga Hill als belangrijkste scherprechter.

Na vier dagen werd Luke Durbridge op het podium uitgeroepen tot eindwinnaar. De hardrijder van Team BikeExchange veroverde in de openingsetappe na een indrukwekkende solo de leiderstrui en wist vervolgens de leiding vast te houden. Luke Plapp en Chris Harper waren de nummers twee en drie in het algemeen klassement.

Laatste winnaar Santos Festival of Cycling

2021: Luke Durbridge

Vorig jaar

De vierdaagse rittenkoers ging op donderdag 21 januari 2021 van start. Zowel de mannen- als vrouwenwedstrijd vond op dezelfde dagen plaats en op vergelijkbare routes. Vooraf werd er reikhalzend uitgekeken naar de koninginnenrit naar Willunga Hill. De etappekoers werd afgesloten met een criterium rond Victoria Park in Adelaide. Het startveld bestond uit voornamelijk Australische ploegen en renners, die in de kerst- en nieuwjaarsperiode thuis in Australië verbleven.

Van alle renners die aan de start stonden, kwam Luke Durbridge het beste voor de dag. De kilometervreter van BikeExchange koos in de openingsetappe naar Tanunda al vroeg voor de aanval, reed alsmaar verder weg van zijn concurrenten en kreeg in zijn oortje door hoe zijn ploegmaats in het peloton de ene na de andere tegenaanval wisten te counteren. Durbridge wist zo alsmaar meer tijd te pakken en kwam met een voorsprong van tweeënhalve minuut op zijn naaste belagers over de finish.

Deze voorsprong zou Durbridge niet meer verspelen in de resterende etappes. In rit twee, gewonnen door toptalent Luke Plapp, wist hij zijn grootste concurrenten in bedwang te houden en ook in de koninginnenrit naar Willunga Hill hield hij de schade meer dan beperkt. Met Richie Porte kregen we overigens de verwachte winnaar op Willunga Hill: de ervaren klimmer was al zes (!) keer eerder de sterkste op deze klim.

In de vlakke slotrit naar Adelaide kwam de leiderstrui van Durbridge op geen enkel moment meer in gevaar. De ritzege ging naar de snelle Sam Welsford, de succesvolle baanwielrenner die vanaf dit seizoen zal uitkomen voor Team DSM. Eindwinnaar Durbridge werd op het eindpodium geflankeerd door landgenoten Plapp en Harper.

Eindklassement Santos Festival of Cycling 2021

1. Luke Durbridge (BikeExchange) in 8u10m59s

2. Luke Plapp (Australische selectie) op 2m00s

3. Chris Harper (Jumbo-Visma) op 2m31s

4. Raphael Freienstein (Inform TMX MAKE) op 3m06s

5. Ben Metcalfe (Team BridgeLane) op 3m08s

Protesten

Het Santos Festival of Cycling zal hoogstwaarschijnlijk met verstoringen te maken krijgen. Extinction Rebellion, een organisatie die zich verzet tegen klimaatverandering, heeft aangekondigd dat ze de routes van de wedstrijd zal blokkeren. Dit heeft alles te maken met hoofdsponsor Santos. Santos, sinds 2010 de hoofdsponsor van de Tour Down Under, is namelijk de tweede grootste olie- en gasproducent van Australië.

Dat valt in slechte aarde bij de activisten van Extinction Rebellion. “We zijn van plan om de wedstrijd op een veilige manier te stoppen. We geven onze bedoeling ook nu al aan, zodat de wedstrijdleiding voorbereid zijn op wat gaat gebeuren. Een bedrijf dat een van de meest vervuilende olie- en gasprojecten in de wereld is, zijn belastingverplichtingen niet nakomt en voortdurend de wensen van oorspronkelijke eigenaren negeert, verdient niet de steun van de gemeenschap”, klinkt het.

Parcours

Het Santos Festival of Cycling is opgebouwd uit drie etappes en is eigenlijk een verkorte versie van de Tour Down Under. Sommige dingen blijven echter bij het oude, en dus zal de apotheose plaatsvinden op de flanken van Willunga Hill. De overige etappes naar Lobethal en Woodside zijn ook zeker niet te onderschatten, aangezien de organisatie zijn best heeft gedaan om zoveel mogelijk hoogtemeters in het parcours op te nemen.

Donderdag 27 januari, Etappe 1: Stirling – Lobethal (114,2 km)



De tweede editie van de driedaagse Santos Festival of Cycling begint aan de westkust van Australië met een relatief korte etappe van Stirling naar Lobethal. Korte ritten, dat is het beproefde recept in deze ronde, wat ook niet zo gek is zo vroeg op het seizoen. Stirling, een voorstad van Perth, heeft de eer om de ronde in gang te schieten. Van daaruit gaat het in oostelijke richting dwars door de Adelaide Hills. Na goed vijftig kilometer staat de eerste en meteen ook enige helling op het programma.

De Cudlee Creek is een vervelende kuitenbijter van derde categorie aan een gemiddelde van net geen 5%, maar met een uitschieter tot 8%. In de daaropvolgende kilometers staan er geen beklimmingen meer op het menu die ook daadwerkelijk meetellen voor het bergklassement, maar vlak is het allerminst op weg naar de finish. Met nog goed dertig kilometer op de teller wordt er overigens al een eerste keer door aankomstplaats Lobethal gereden, gevolgd door drie lokale ronden.

Start: 01.00 uur

Finish: rond 03.55 uur

Vrijdag 28 januari – Etappe 2: Mount Lofty – Woodside (112,9 km)

Ook in rit twee is het klimmen geblazen voor de renners. Het begint al bij de start, want de deelnemers vertrekken vanop de top van Mount Lofty. Dit is het hoogste punt in de zuidelijke Mount Lofty Ranges, ongeveer vijftien kilometer ten oosten van het stadscentrum van Adelaide. Het traject voert dit keer niet naar Adelaide, maar naar het oostelijke gelegen Woodside. De eerste bergsprint ligt op de top van de Hawthorn Climb, gemiddeld 5,3%.

Vervolgens gaat het door de Adelaide Hills, richting de tussensprint in Echunga, naar een eerste passage door Woodside. Dit moet het begin inluiden van een bijzonder pittige finale in de omgeving van Woodside, gekruid door de telkens terugkerende beklimming van Quarry Road (gemiddeld 6,6%), die vier keer op het menu staat. Na de laatste passage van Quarry Road is het nog zes kilometer tot de finish. Dit klimmetje kan dus als ideale springplank dienen voor aanvallers.

Start: 01.00 uur

Finish: rond 03.57 uur

Zaterdag 29 januari – Etappe 3: McLaren Vale – Willunga Hill (113,2 km)



Mocht de definitieve beslissing nog niet zijn gevallen na de eerste twee etappes, dan zal dat zeker gebeuren in de slotrit van het Santos Festival of Cycling. Net als in de Tour Down Under finisht de queen stage van de ronde op de top van Willunga Hill. In McLaren Vale verzamelen de renners zich voor de start, om vervolgens een kleinere lokale omloop af te werken ten noordoosten van de finishplaats met als uitsmijter Hailstone Hill, een klimmetje aan amper 3%.

Het peloton maakt daarna vaart richting de Zuid-Australische kust, met passages door kustplaatsen Port Willunga en Aldinga en het nabijgelegen strand van Aldinga. Na deze niet al te lange kustpassage dendert de meute richting de voet van Willunga Hill (3 km aan 7%), maar niet voordat ze nog een tweede keer over Hailstone Hill hebben gekoerst. Met nog tien kilometer te gaan passeren de renners nogmaals door startplaats McLaren Vale, om niet veel later te beginnen aan de slotklim.

Wie aan Willunga Hill denkt, komt al snel met de naam Richie Porte op de proppen. De inmiddels 36-jarige Australiër, die er uiteraard bij is in deze Santos Festival of Cycling, mag Willunga Hill inmiddels wel omdopen tot zijn helling. Sinds 2014 kwam Porte maar liefst zeven (!) keer als winnaar over de streep. Zes keer gebeurde dat in de Tour Down Under en vorig jaar won hij ook de Willunga-etappe in de alternatieve Tour Down Under. Alleen in 2020 moest hij de zege aan vroege vluchter Matthew Holmes laten.

Start: 01.00 uur

Finish: rond 03.54 uur

Favorieten

Het is zo vroeg op het seizoen moeilijk om iets zinnigs te zeggen over de onderlinge verhoudingen tussen de renners die meedoen aan het Santos Festival of Cycling. Eerder deze maand vonden al de Australische wegkampioenschappen plaats en dus kunnen we al wel een beetje inschatten wie op punt staat. Dat Luke Plapp momenteel over bijzonder goede benen beschikt, dat is wel duidelijk na de Australische titelstrijd in Buninyong.

De neoprof van INEOS Grenadiers kon door COVID-perikelen zijn tijdrittitel niet verdedigen, maar was wel op tijd in Australië om de wegwedstrijd te betwisten. Een gebeten Plapp nam op een weergaloze wijze sportieve revanche door, na een solo van om en nabij de dertig kilometer, als winnaar over de streep te komen. Met een Australische titel op zak staat de 21-jarige allrounder nu aan de start van het Santos Festival of Cycling. Als topfavoriet welteverstaan, zeker aangezien hij vorig jaar al tweede werd in de Australische meerdaagse. Plapp is nu een jaartje ouder en vooral sterker, is het genoeg om de eindzege binnen te slepen?

Plapp komt in deze ronde overigens niet uit voor zijn nieuwe werkgever INEOS Grenadiers, maar voor de gelegenheidsformatie Team Garmin Australia. Hij deelt er het kopmanschap met niemand minder dan Richie Porte, buiten het Santos Festival of Cycling ook een ploegmaat van Plapp bij INEOS Grenadiers. De inmiddels 36-jarige Porte zal vooral de etappe naar Willunga Hill met rood hebben omcirkeld in zijn agenda, maar beschikt natuurlijk ook over de intrinsieke kwaliteiten om een gooi te doen naar eindwinst. De grote vraag is echter of Porte al goed genoeg is om een rol van betekenis te spelen in het klassement. Hij kwam dit seizoen nog niet in actie.

De meeste ogen zijn gericht op Team Garmin Australia, gezien de aanwezigheid van Plapp en Porte, maar er staan nog meer sterke blokken aan het vertrek. Wat te denken van Villawood: de ploeg kan met Rohan Dennis en Chris Harper twee serieuze kanshebbers uitspelen. Dennis en Harper staan normaal onder contract bij Jumbo-Visma en lieten zich dit jaar al opmerken in het Australische circuit. De onberekenbare Dennis werd twee weken geleden voor de vierde keer in zijn carrière Australisch kampioen tijdrijden, terwijl Harper negende werd in de wegkoers. Kunnen ze de komende dagen een eventueel overwicht spelen?

Een andere formatie om in de gaten te houden, is Team BikeExchange-Jayco. De Australische WorldTour-ploeg heeft met Luke Durbridge, Cameron Meyer en Callum Scotson drie erkende hardrijders geselecteerd voor deze wedstrijd. Durbridge is na zijn eindzege in 2021 de titelverdediger. De 30-jarige renner, tweede op het Australisch kampioen tijdrijden, is ook nu een renner om in de gaten te houden. Dat is ook het geval voor Meyer, die bergop misschien wat tekort komt om jongens als Plapp en Porte uit te dagen, maar wellicht kan profiteren van zijn rol in de schaduw.

Verder is het uitkijken naar de kleinere Australische teams en coureurs die uitblinken in het Oceanische circuit. We komen dan al snel uit bij Drew Morey van Team BridgeLane, de nummer vijf van het Australische wegkampioenschap en in het verleden al goed voor top-10-noteringen in verscheidene Aziatische rittenkoersen. BridgeLane heeft met Samuel Jenner, ex-EF Education-Nippo-renner James Whelan, Alastair Christie-Johnston en Matt Dinham (vorig jaar twaalfde in de Ronde van de Toekomst) heel wat ijzers in het vuur. Whelan begon het jaar met een knaller op de Australische kampioenschappen: hij veroverde zilver in de wegwedstrijd.

Inform TMX Make hoopt op een uitschieter van Carter Turnbull en Villawoods Timothy Roe kan wellicht verrassen in de schaduw van Dennis en Harper. Angus Lyons mag het laten zien namens Ara Pro Racing Sunshine Coast, terwijl we ook wel wat verwachten van Samuel Hill namens Nero Continental. Ook Rudy Porter, een ploegmaat van Turnbull bij Inform TMX Make, willen we even onder de aandacht brengen. De 21-jarige klimmer werd vorig jaar tiende in de Tour Alsace en deed het ook niet onaardig in de Tour de l’Avenir.

Onze laatste sterren gaan naar respectievelijk Dylan Sunderland en Benjamin Dyball. De 25-jarige Sunderland moest na twee seizoenen in de WorldTour twee stappen terug doen naar het continentale niveau, aangezien Qhubeka NextHash noodgedwongen de stekker uit zijn project moest trekken. Het is nu aan Sunderland om in dienst van Global 6 Cycling te laten zien dat hij thuishoort op het hoogste niveau. Een goede prestatie in het Santos Festival of Cycling kan hem goed op weg helpen. De 32-jarige Dyball, in het verleden uitkomend voor NTT Pro Cycling, is met zijn klimcapaciteiten ook een gevaarlijke klant voor de eindzege.

Tot slot willen we nog twee renners vermelden: binnen de gelegenheidsploeg van Dyball is het ook oppassen voor Nathan Earle (ex-Israel Cycling Academy) en Jesse Ewart.

Sprinters

De klimmers komen deze ronde goed aan hun trekken, met op de slotdag een etappe met aankomst op Willunga Hill, maar ook voor de rappe mannen in het peloton liggen er mogelijkheden. Zoek niet naar de absolute (top)sprinters van Australische komaf: Caleb Ewan, Michael Matthews en Kaden Groves hebben zich niet ingeschreven voor het evenement. Blijven over: enkele talentvolle sprinters die op termijn wellicht de stap kunnen maken naar het hoogste niveau.

We denken dan spontaan aan Blake Quick. Met een dergelijke achternaam ben je natuurlijk voorbestemd om uit te groeien tot een topsprinter. De 21-jarige renner timmert ook nadrukkelijk aan de weg. Quick verzamelde de laatste jaren al een resem ereplaatsen in de wat kleinere en exotische wedstrijden in Azië en begon het nieuwe wielerjaar met een overwinning. Quick kroonde zich namelijk tot Australisch beloftenkampioen op de weg.

Ook van een generatiegenoot van Quick, Jensen Plowright, wordt het nodige verwacht. De 21-jarige coureur, die dit jaar zal koersen voor de opleidingsformatie van Groupama-FDJ, kan terugvallen op een sterke sprint. Het bracht hem vorig jaar naar een tweede plaats in een etappe in de Tour de l’Avenir, achter Quick-Step-Alpha Vinyl-aanwinst Ethan Vernon. Ook in A Travers les Hauts de France was hij dicht bij een overwinning.

Mocht een etappe straks uitdraaien op een massasprint, is het ook uitkijken naar Cameron Scott (Ara Pro Racing Sunshine Coast), Benjamin Hill (CCS Cycling), Brendan Johnston (Giant Racing Team), Dylan George (Team Garmin Australia), Cameron Ivory (St George Continental Cycling Team) en Brenton Jones. De voor Inform TMX Make uitkomende Jones kennen we nog wel van zijn periode bij Delko Marseille Provence KTM.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Luke Plapp

*** Richie Porte, Rohan Dennis

** Luke Durbridge, Chris Harper, Dylan Sunderland

* Benjamin Dyball, Cameron Meyer, James Whelan, Drew Morey

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

De renners mogen zich opmaken voor enkele lastige etappes, zeker ook omdat de weergoden niet echt meewerken. Op donderdag en vrijdag is de kans op neerslag aanzienlijk en houden de weermodellen zelfs rekening met onweer. In het weekend lijkt het gelukkig weer op te klaren en krijgt de zon de kans om door te breken. Het blijft dan ook overwegend droog, al kan er af en toe nog een buitje vallen.

Het Santos Festival of Cycling is niet live te volgen via de Nederlandse of Belgische televisie, maar het Australische 7Plus brengt de wedstrijd (zowel de vrouwen- en mannenkoers) wel live in de huiskamers. Op WielerFlits hoef je ook niks te missen van de actie, aangezien we elke dag met een Volg Hier komen.