zondag 21 januari 2024 om 09:56

Julian Alaphilippe genoot van Tour Down Under: “Voel dat ik langzaam beter in vorm kom”

Julian Alaphilippe is meer dan tevreden na zijn seizoensopener. De Franse renner van Soudal Quick-Step eindigde zondag als zesde in het eindklassement van de Tour Down Under. “Ik heb hier vertrouwen opgedaan”, is zijn belangrijkste conclusie.

Stephen Williams heeft op de slotdag van de Tour Down Under de eindoverwinning naar zich toegetrokken. De Brit van Israel-Premier Tech begon als leider aan de slotrit naar Mount Lofty en wist zijn okergele trui met succes te verdedigen. Op de slotklim vocht hij een verbeten strijd uit met Jhonatan Narváez, Isaac Del Toro en Bart Lemmen.

Julian Alaphilippe bleek niet in staat om mee te doen om de rit- en eindoverwinning, maar eindigde wel als zesde in de slotetappe, nadat hij de sprint wist te winnen van de achtervolgende groep. In de eindafrekening zien we de tweevoudig wereldkampioen ook terug op plaats zes.

“De motivatie was er voor de laatste etappe”, laat de Fransman weten op de website van zijn werkgever. “Het was een goede dag voor ons, met Gil (Gelders, red.) in de vroege ontsnapping. De andere jongens reden de hele dag bij me, tot aan de voet van de laatste beklimming. Ze hebben hard gewerkt. Ik ben blij met wat de ploeg laat zien, en voelde me zelf ook goed.”

“Ik heb dan ook vertrouwen, vooral na dit zware weekend”, aldus Alaphilippe. “Ik voel dat ik langzaam weer beter in vorm kom. Ik heb genoten van deze wedstrijd en ga nu naar huis om me voor te bereiden op mijn volgende doelen.” De eerstvolgende koers van Alaphilippe is de Omloop Het Nieuwsblad, op zaterdag 24 februari.