‘Alexis Gougeard doet stap terug naar amateurs’

Alexis Gougeard vervolgt zijn carrière bij de amateurs. Volgens DirectVélo is de 29-jarige Fransman, die in 2015 nog een etappe in de Vuelta a España won, neergestreken bij het clubteam van VC Rouen 76. Gougeard was ploegloos na het debacle rondom B&B Hotels-KTM.

Gougeard is geboren in Rouen en keert dus terug naar zijn roots in 2023. Het is dat hij geen profcontract kon vinden dat hij nu bij VC Rouen 76 tekent. Dat zal even wennen worden voor de Normandiër, die in 2014 prof werd bij AG2R Citroën en tot en met 2021 uitkwam voor dat WorldTeam.

Afgelopen jaar reed Gougeard voor B&B Hotels-KTM, maar die ploeg kreeg de sponsoring niet rond voor 2023 en dus werd daar de stekker uit getrokken. VC Rouen 76, dat ook Alan Boileau oppikte na het B&B-debacle, komt uit op het hoogste amateurniveau in Frankrijk, een niveau dat te vergelijken is met veel continentale wielerteams.

Gougeard won in zijn carrière twee keer de Classic Loire Atlantique, twee keer Boucles de l’Aulne, de Tour de l’Eurométropole, het Circuit Cycliste Sarthe en La Poly Normande.