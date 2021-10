Sport Vlaanderen-Baloise versterkt zich met vicewereldkampioen Tuur Dens

Tuur Dens mag zich vanaf 1 januari 2022 een renner noemen van Sport Vlaanderen-Baloise. De 21-jarige coureur, die dit jaar een zilveren medaille wist te behalen op het WK baanwielrennen, heeft namelijk een tweejarig contract getekend bij de wegploeg.

De beloftevolle Vlaams-Brabander is pistier en wegrenner en reed dit seizoen op de weg voor Hubo Titan Cargo Cycling Team. Eerder deze maand behaalde hij knap zilver in de scratch bij zijn eerste deelname aan de wereldkampioenschappen baanwielrennen voor eliterenners. Op de wielerbaan van Roubaix moest hij alleen zijn meerdere erkennen in de Fransman Donavan Grondin.

In september won Dens samen met de afscheidnemende Kenny De Ketele ook al de ploegkoers tijdens een manche van de Nations-Cup baanwielrennen in Cali, Colombia. Dens doet in november en december nog mee aan de UCI Track Champions League, het gloednieuwe baantoernooi met in totaal 72 deelnemers.

Dens tekent als neoprof bij Sport Vlaanderen-Baloise een contract voor 2022 en 2023.