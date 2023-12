zaterdag 23 december 2023 om 08:33

Tuur Dens oppermachtig op BK baanwielrennen, ook Marith Vanhove in de prijzen

In Heusden-Zolder was het gisteravond tijd voor de tijdritnummers en de afvalkoers bij de mannen en de vrouwen elite op het BK baanwielrennen. Bij de mannen wist één man beide disciplines te domineren, terwijl bij de vrouwen twee verschillende winnaars boven kwamen drijven.

In Heusden-Zolder werd de avond afgetrapt door de mannen met de tijdrit van 1000 meter. Tuur Dens werd al tweemaal eerder (2018, 2019) Belgisch kampioen in deze discipline en wist ook vandaag te overtuigen. Met een tijd van 1m01s553 was het een kleine seconde sneller dan de naaste concurrentie. Gianluca Pollefliet moest genoegen nemen met de zilveren plak en Thibaut Bernard maakte het podium compleet.

Bij de vrouwen telt de tijdrit slechts 500 meter. Waar we een grote naam als Lotte Kopecky pas op de zaterdag in actie zien komen, was het de beurt aan de Maasmechelse Julie Nicolaes om zichzelf te laten zien. De 19-jarige wist de Genkse Valerie Jenaer nipt te kloppen, waardoor zij het goud in ontvangst mocht nemen. Marith Vanhove moest genoegen nemen met brons.

Afvalkoers

Later op de avond was het na de beloften en junioren ook nog tijd voor de afvalkoers bij de elite. Hier wist Martih Vanhove wél het mooiste eremetaal in de wacht te slepen. In de afvalkoers zag zij Hélène Hesters net buiten het podium vallen. Sara Maes most genoegen nemen met brons, waarna in de finale Katrijn De Clercq werd geklopt.

Ten slotte mochten de mannen hun afvalkoers afwerken. Hier zagen we veelal dezelfde namen vechten om de ereplaatsen. Thibaut Bernard wist ditmaal net niet een medaille te bemachtigen, waar Gianluca Pollefliet dit wel lukte. Hij werd derde. De tweede plek werd ingenomen door Jules Hesters. De winnaar van de afvalkoers, en eigenlijk ook van de dag, was Tuur Dens.