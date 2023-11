woensdag 29 november 2023 om 11:00

Wooning Zesdaagse van Rotterdam presenteert ‘indrukwekkend deelnemersveld’

De veertigste editie van de Wooning Zesdaagse van Rotterdam belooft volgens de organisatie ‘een spannende strijd te worden met een indrukwekkend deelnemersveld’. Met een combinatie van gevestigde namen en opkomend talent is het deelnemersveld van de Wooning Zesdaagse compleet.

Dertien koppels en zes sprinters staan van 12 tot en met 17 december 2023 aan de start in Rotterdam Ahoy. Michael Zijlaard en Peter Schep – die samen de wedstrijddirectie vormen – zijn blij met het vastleggen van dit deelnemersveld. Zijlaard: “Deze jubileumeditie belooft een top editie te worden met een mooi deelnemersveld.”

“Er zijn een aantal favorieten zoals de huidige wereldkampioenen Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip en Europese kampioenen Roger Kluge-Theo Reinhardt, die het rennersveld aanvoeren en elkaar zullen uitdagen. Maar er zijn nog meerdere koppels die voor de nodige spanning zullen zorgen naar de eindoverwinning toe.”

Lavreysen versus Hoogland in GPN/Provato Sprint Cup

Naast de traditionele Wooning Zesdaagse van Rotterdam, nemen de beste baansprinters van Nederland het ook dit jaar tegen elkaar op in de GPN/Provato Sprint Cup. De twee meest in het oog springende namen zijn die van Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland.

“Bij de sprinters hebben we de gevestigde namen als Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland vastgelegd, maar ook hier zijn er de toptalenten die de favorieten zes dagen lang kunnen uitdagen. En het baanrecord van Lavreysen zal ongetwijfeld ook aangevlogen worden. We kijken er enorm naar uit”, is Schep enthousiast.

Deelnemende koppels Wooning Zesdaagse van Rotterdam 2023 (12-17 december)

1. / Yoeri Havik – Jan-Willem van Schip

2. / Roger Kluge – Theo Reinhardt

3. / Matias Malmberg – Sebastian Mora

4. / Moritz Malcharek – Roy Eefting

5. / Thomas Boudat – William Perrett

6. / Lukas Rüegg – Claudio Imhof

7. / Vincent Hoppezak – Philip Heijnen

8. / Milan Van Den Haute – Matteo Donega

9. / Maximilian Schmidbauer – Raphael Kokas

10. / Yanne Dorenbos – Elmar Abma

11. / Peter Moore – Clément Petit

12. / Lyndsay De Vylder – Jules Hesters

13. / Tuur Dens – William Tidball

Deelnemers GPN/Provato Sprint Cup 2023 (12-17 december)

1. Harrie Lavreysen

2. Jeffrey Hoogland

3. Tijmen van Loon

4. Daan Kool

5. Lars Romijn

6. Loris Leneman