vrijdag 29 december 2023 om 18:50

Belgische wielerunie maakt selecties EK baanwielrennen bekend

Terwijl vandaag de laatste dag van het NK baanwielrennen wordt afgewerkt in Apeldoorn, vindt van 10 tot en met 14 januari daar ook het EK baanwielrennen plaats. De Belgische wielerbond heeft bekendgemaakt welke renners zich mogen opmaken voor deze Europese kampioenschappen.

In de duurselectie van bondscoaches Tim Carswell en Kenny De Ketele is Lotte Kopecky de grootste naam. Kopecky bezorgde België in februari een gouden medaille op de afvalkoers tijdens de EK baan in Grenchen. In het omnium reed ze vervolgens naar brons. Later in het jaar reed ze naar het podium van de Tour de France en haalde ze de WK-titel in de wegwedstrijd. Tijdens het WK baan in Glasgow won ze zowel de puntenkoers als de afvalkoers.

Kopecky wordt omringd door een jonge lichting rensters. Daarvan reed Katrijn De Clercq pasgeleden naar de nationale titel in de koppelkoers en won Marith Vanhove de BK’s afvalkoers en achtervolging. Ook Febe Jooris en Lani Wittevrongel mogen zich klaarmaken voor het EK. Shari Bossuyt, in Grenchen goed voor zilver in de puntenkoers, ontbreekt. Ze staat al een half jaar aan de kant, nadat ze positief was getest op letrozole metabolite.

Bekende namen bij de mannen

De mannenduurploeg wordt gevuld door voornamelijk bekende namen. Tuur Dens kroonde zich onlangs tot nationaal kampioen op de Kilometer en de afvalkoers, en pakte tijdens het WK in Glasgow brons in de scratch. Jules Hesters veroverde in de nieuwe wielerhal van Zolder de nationale titel in de scratch. Lindsay De Vylder en Robbe Ghys zijn dan weer de regerende winnaars van de Zesdaagse van Gent.

Ook Fabio Van den Bossche, die brons haalde tijdens het afgelopen WK puntenkoers, mag zich opmaken voor het EK in Apeldoorn, net als de youngsters Noah Vandenbranden en Gianluca Pollefliet. Milan Van den Haute is de laatste naam in de duurselectie. Van den Haute is pas 18 jaar, maar staat te boek als een groot talent. Als junior bewees hij al dat hij zijn mannetje kan staan tussen zijn oudere en meer ervaren collega’s.

Sprintselecties

België verschijnt in Apeldoorn ook met zowel een mannen- als een vrouwenselectie aan de start van de sprintonderdelen. Nicky Degrendele is als voormalig wereldkampioene Keirin de bekendste naam. Behalve het boegbeeld van het Belgische baansprinten (die onlangs nieuwe nationale titels pakte in de sprint en de Keirin), maken ook Valerie Jenaer en Julie Nicolaes (nationaal kampioene op de 500 meter) hun opwachting tijdens het EK.

Ook in het baansprinten voor mannen is België aan een opmars bezig. Runar De Schrijver is het voornaamste speerpunt in de nationale selectie. De 19-jarige renner won onlangs de nationale kampioenschappen sprint en Keirin. Ook Tjörven Mertens, een leeftijdsgenoot van De Schrijver, reist af naar Apeldoorn. De 26-jarige BMX’er Mathijs Verhoeven is de derde sprinter in het Belgische team.

De EK baanwielrennen worden gehouden van 10 tot en met 14 januari 2024.