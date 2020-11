Spanjaard Felipe Orts wil aansluiting met wereldtop: “Beter worden in België”

Aangename verrassing in de Superprestigemanche van Merksplas vorige zondag: Felipe Orts Lloret. De 25-jarige Spanjaard finishte zevende, op een half minuutje van winnaar Michael Vanthourenhout. “De kloof met de top wordt steeds kleiner”, genoot hij na afloop na.

In het seizoen 2015-2016 liet Felipe Orts zich voor het eerst een aantal keer opmerken. De toen derdejaars belofte won een paar crossen in eigen land, maar viel vooral op met een zesde plaats op het WK U23 in Heusden-Zolder, waar hij amper vijftien seconden na wereldkampioen Eli Iserbyt eindigde. Hij finishte in het zog van Quinten Hermans en Thijs Aerts, maar deed wel beter dan onder anderen Daan Soete en Joris Nieuwenhuis.

Een jaar later volgde de bevestiging. In het Luxemburgse Bieles, dat u zich herinnert als het WK van de lekke banden en de oude Michelin-tubes die Niels Albert van de zolder haalde, werd Orts vice-wereldkampioen bij de beloften, weliswaar op ruime afstand van Joris Nieuwenhuis.

Parcours op maat

Sindsdien bouwt Orts gestaag aan de weg naar de top. Dat leidde voorlopig alleen tot overwinningen in Spanje, maar dit seizoen steekt hij steeds vaker zijn neus aan het venster in sterker bezette wedstrijden. In oktober werd hij al zevende in Ruddervoorde, op het EK in Rosmalen liet hij eenzelfde resultaat optekenen.

Ook zondag in Merksplas werd Orts zevende. Belangrijker is echter dat de kloof met de top steeds kleiner wordt. In Merksplas eindigde hij net niet in het spoor van Corné van Kessel en Lars van der Haar, die tot driekwart koers meededen voor het podium. “Ik ben oprecht bijzonder blij met deze prestatie”, vertelde Orts ons achteraf in de mixed zone. “Al moet ik eerlijkheidshalve toegeven dat dit een parcours op mijn maat was: snel en technisch, daar hou ik van.”

Investering

De renner van het crossteam Teika-BH-GSport vergeleek het rondje met een aantal omlopen waar hij in het noorden van Spanje mee vertrouwd is. “Het parcours en de ondergrond zijn vergelijkbaar, het niveau uiteraard niet”, lachte hij. “Daarom zak ik elk jaar een aantal keer naar België af. Dit seizoen uiteraard iets meer door Covid-19 (de meeste Spaanse veldritten zijn afgelast, red), maar in jullie land maak je als crosser toch sneller progressie.”

Al is het voor de nummer tien op de UCI-ranking best een investering. Zowel financieel als in tijd. “De verplaatsing vanuit mijn woonplaats Villajoyosa (in de buurt van Alicante, red) naar België is niet min. Ik pendel over en weer. Alleen in december, ter gelegenheid van de drukke periode rond Kerstmis, blijf ik hier een paar weken logeren. In Betekom (Vlaams-Brabant) om precies te zijn.”

Niet in Tábor

“Ik voel dat ik dit seizoen opnieuw een stap heb gezet. Mijn doel is om stilaan de aansluiting te maken met de absolute top.” Het is ook in functie van zijn crosscarrière dat Orts vanaf 1 maart de stap naar Burgos-BH zet. Hij zal overigens alleen in de zomer voor het ProTeam uitkomen. In de winter blijft hij de kleuren van Teika, dat met BH dezelfde fietssponsor heeft, vertegenwoordigen.

Zaterdag staat Felipe Orts aan de start van de CAPS Urban Cross in Kortrijk. Voor de openingsmanche van de Wereldbeker, een dag later in Tábor, past hij. “Amper haalbaar”, verduidelijkt hij. “Ik reis al van Spanje naar België. Dan na de cross nog eens duizend kilometer erbovenop naar Tsjechië is teveel van het goede. Ik zou te vermoeid zijn om ook in Tabor op topniveau te presteren. Nee, ik heb dit met de teamleiding uitgebreid overlegd en we hebben besloten om deze winter voorrang te geven aan het Belgische circuit.”

