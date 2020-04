Veldrijder Felipe Orts op weg naar wegploeg Burgos-BH zondag 26 april 2020 om 19:42

Veldrijder Felipe Orts (25) is dicht bij een transfer naar Burgos-BH, het Spaanse ProTeam met onder meer Jetse Bol en Alex Molenaar in de selectie. De crosser wil de wedstrijden op de weg gebruiken om in topvorm aan het veldritseizoen te kunnen beginnen.

“Er nog niets is ondertekend”, benadrukt Orts tegen AS. Vanwege de koersloze periode vanwege het coronavirus staan ook de onderhandelingen tussen Orts en Burgos-BH stil. De renner in kwestie, tiende op de UCI-veldritranking, bevestigt wel de interesse van de wegploeg. Het gaat naar verluidt om een tweejarig contract dat voor hem klaar ligt.

“Voorlopig ben ik nog gefocust op het veldrijden, hoewel ik met mijn eigenschappen de klassieke wedstrijden wel aan kan. Bijvoorbeeld die in Noord-Frankrijk. En waarom kan ik in die wedstrijden geen goede resultaten behalen?”, vraagt Orts zich af. Overigens wordt de huidige veldritploeg van Orts (Teika UCI-team, red.) ook gesponsord door het fietsenmerk BH.