Spaanse wielerfederatie: “We zullen de Vuelta altijd beschermen” woensdag 1 april 2020 om 17:59

De Italiaanse bondsvoorzitter Renato Di Rocco gaf deze week aan dat een Giro d’Italia in augustus een serieuze optie is, dit tot ongenoegen van zijn Spaanse collega José Luis López Cerrón. “We zullen als Spaanse wielerfederatie altijd de Vuelta a España beschermen”, zo vertelt hij in gesprek met de Spaanse sportkrant AS.

Di Rocco vertelde in een conference call met organisatoren, ploegen en renners dat er momenteel drie opties zijn om de kalender te hervatten: 1 juli, 15 juli en 1 augustus. Dit betekent dat de internationale wielerunie er rekening mee houdt dat er ook de komende maanden geen wedstrijden verreden kunnen worden. Momenteel geldt er een stop tot eind april.

Indien het ook niet mogelijk is om de Tour de France te rijden in juli, is een verschuiving van de Franse rittenwedstrijd naar augustus een optie. Indien de Tour wel in juli verreden kan worden, zou er in augustus plaats zijn voor de Giro. Dat houdt in dat de Vuelta (die vooralsnog gepland staat van 14 augustus tot 6 september) moet opschuiven.

López Cerrón is als voorzitter van de Spaanse wielerbond RFEC echter niet van plan om hiermee akkoord te gaan. “Ik heb Di Rocco gebeld vanwege zijn statements, maar hij heeft me uitgelegd dat de uitspraken niet kloppen. Hij wil de Tour, Vuelta en Giro juist na elkaar organiseren. Wij zullen hoe dan ook altijd de Vuelta beschermen”, aldus de Spaanse bondsvoorzitter.

“De Giro moet op zoek naar een alternatieve plek op de kalender, de Vuelta niet…” Javier Guillén, de koersdirecteur van de Vuelta, houdt voorlopig vast aan de plannen zoals die eerder werden gepresenteerd.