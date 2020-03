Vuelta-baas Guillén: “Idee Trentin om één grote ronde te maken, is niet realistisch” woensdag 25 maart 2020 om 13:26

Vuelta-koersdirecteur Javier Guillén ziet geen heil in het plan van Matteo Trentin, die gisteren op zijn social media ervoor pleitte om één grote ronde door Italië, Spanje en Frankrijk te houden dit jaar. Volgens de preses vergt de organisatie daarvan veel tijd, waardoor het idee nu onhaalbaar is.

Trentin pleitte gisteren voor één grote ronde om de krapte op de kalender, door toedoen van de coronacrisis, te bestrijden. “Starten in Rome, een passage door Madrid en aankomen in Parijs. De beste renners aan het vertrek en een geweldige manier om alle mensen te herenigen met een wielerwedstrijd na deze verschrikkelijke tijd.” Ook voormalig UCI-voorzitter Brian Cookson liet van zich horen en opperde dat het inkorten van de drie grote rondes ertoe kan leiden dat de Giro, Tour én Vuelta nog verreden kunnen worden dit jaar.

Why not organize only one GT this year? Start in Rome , passing through Madrid , finish in Paris. All the best on the start and a great way to reunite all the people with a bike race after this horrible time! #3GTn1 — Matteo Trentin (@MATTEOTRENTIN) March 24, 2020

Volgens Vuelta-preses Guillén komen die ideeën voort uit de noodzaak van de situatie waarin we leven, vertelde hij aan Ciclo21. “In de wereld van de ideeën is alles mogelijk. Dan is er de realiteit. Het eerste wat ik moet zeggen is dat drieweekse wedstrijden, net als eenweekse wedstrijden of klassiekers niet geïmproviseerd kunnen worden. Om de afgelaste wedstrijden te matchen met de wedstrijden die wél doorgaan op hun oorspronkelijke data is erg moeilijk.”

Hoe denkt Guillén dan concreet over het idee van Cookson om de drie grote rondes in te korten naar twee weken? “Als dat gebeurt, hebben we een ander soort wedstrijden en een ander soort wielrennen. Wat betreft het idee om een grote Europese ronde te houden met een week in elk land, zeg ik u dat dit een idee is waarvoor we veel tijd nodig zouden hebben. Het is onmogelijk om deze oplossing nu uit te voeren.”

Vasthouden aan de plannen

Voor 14 augustus staat de start van de Vuelta a España gepland, in Utrecht. Guillén en zijn team houden rekening met verschillende scenario’s, nu elk land maatregelen genomen heeft omtrent het coronavirus. “Het zit allemaal in ons hoofd, want dat is onze plicht. We zullen echter moeten nadenken over de juiste reactie als een bepaald probleem zich voordoet.” Vooralsnog houden Guillén en zijn team vast aan de plannen zoals zij de eerder presenteerden.

“Wat heeft het voor zin om nu aan nieuwe etappes te werken als we niet weten welke ritten niet gehouden zouden kunnen worden? Wat heeft het voor zin om na te denken over nieuwe data als we niet weten hoe de situatie op 14 augustus zal zijn? Wat heeft het voor zin om na te denken over het veranderen van het ene land voor het andere als we niet weten welke beslissingen er genomen gaan worden?”

Ook de wildcards kwamen ter sprake. Guillén heeft al een beslissing genomen, maar houdt zijn kaarten tegen de borst. “Het feit dat we de namen van de ploegen niet aankondigen, is omdat we het niet gepast vinden. Als we het over zoveel afgelastingen hebben, over wat we met de kalender gaan doen… Zolang we niet weten wat er morgen gaat gebeuren, denk ik niet dat het belangrijk is om het over de wildcard voor de Vuelta te hebben.”