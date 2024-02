donderdag 8 februari 2024 om 15:47

Spaans rapport suggereert dat dopingzondaars systeem nog altijd omzeilen à la Lance Armstrong

Professionele wielrenners kunnen nog steeds gebruiken maken van dezelfde technieken die Lance Armstrong hanteerde om een positieve dopingtest te vermijden. Dat schrijft Marca. De Spaanse krant baseert zich op een rapport uit Operation Ilex.

Operation Ilex betreft een onderzoek naar dokter Marcos Maynar, die verdacht wordt van het voorschrijven van verboden middelen aan wielrenners, onder wie Miguel Ángel López. In het rapport, dat opgesteld is door de Guardia Civil en onderzoeksinstantie UCO, wordt gesuggereerd dat wielrenners in Spanje weten dat ze een tijdsvenster hebben waarbinnen ze dopingmiddelen uit hun lichaam kunnen krijgen voordat controleurs komen opdagen. ’s Avonds en in de weekenden wordt namelijk niet getest.

In Spanje is het vanwege privacywetgeving verboden om renners thuis te controleren tussen 23.00 en 06.00 uur. Deze periode zou genoeg zijn om bepaalde dopingmiddelen uit het systeem te krijgen. “Er zijn studies waarin staat hoe lang een middel in het lichaam blijft. Dat betekent bijvoorbeeld dat dokter een middel kan voorschrijven om 23.01 uur, zodat er om 06.00 uur geen sporen meer terug te vinden zijn in het lichaam”, zegt een antidopingexpert die niet bij naam wordt genoemd tegen Marca. Lance Armstrong gaf onlangs toe dat hij tijdens zijn carrière op vergelijkbare wijze ‘het systeem bespeelde’.

Maar er zijn meer redenen waarom het systeem niet waterdicht is. Zo moeten tests binnen 48 uur na afname afgeleverd worden voor een analyse, maar bepaalde continenten hebben nauwelijks gecertificeerde laboratoria. Zuid-Amerika heeft bijvoorbeeld slechts één lab met een WADA-accreditatie. Voor Afrika geldt hetzelfde. In Europa zou dit er ook voor zorgen dat controleurs in sommige gevallen enkel tot dondermiddag tests kunnen afnemen, omdat deze tests anders pas na het weekend binnen zouden komen bij de labs.