maandag 5 februari 2024 om 11:43

‘Nieuwe bewijzen in dopingzaak tegen Miguel Ángel López’

In juli 2023 legde de internationale wielerunie Miguel Ángel López een voorlopige schorsing op. Onderzoek van het International Testing Agency wees namelijk op een mogelijke overtreding van antidoping-regels. De Colombiaanse renner ontkent zelf met klem, maar volgens de Spaanse krant AS zijn er nu nieuwe bewijzen dat hij het verboden middel Menotropine heeft gebruikt. Het is echter nog maar de vraag welke gevolgen dit zal hebben voor López.

De UCI verdenkt López van mogelijk bezit en gebruik van Menotropine in de weken voorafgaand aan de Giro d’Italia van 2022. AS heeft een rapport van de Guardia Civil (die meewerkt aan het onderzoek) in handen gekregen die deze aanklacht zou onderschrijven. De Spaanse krant deelt daarvan passages op haar website.

In het rapport zijn door het onderzoeksinstantie UCO onderschepte gesprekken terug te vinden tussen López en dokter Marcos Maynar. Die laatste zou de renner Menotropine voorgeschreven hebben. Het middel zou via masseur Vicente Belda García bij López terecht zijn gekomen in Hongarije, waar de Giro van 2022 begon.

“Ik stuur je wat je moet hebben voor de Giro. Controleer het goed en als je vragen hebt, stel ze gerust. Vicente heeft de testis”, schreef Maynar op 1 mei, een kleine week voor de Grande Partenza, aan López. ‘Testis’ is een codenaam voor Menotropine, claimt UCO. Dit middel zou op 4 en 6 mei intraveneus zijn toegediend bij López, maar zou voor ontstekingen hebben gezorgd. De coureur stapte uiteindelijk tijdens de vierde etappe af met een ‘blessure aan zijn heup’.

Straf?

Ondanks de vermeende bewijzen tegen López, is de aanklager volgens AS van plan de zaak te laten vallen en volgt er mogelijk vrijspraak van alle betrokkenen. Er zou namelijk niet voldoende bewijs zijn om te bepalen voor welke sporter de medicijnen bedoeld waren, noch of ze daadwerkelijk geconsumeerd zijn.