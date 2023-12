vrijdag 15 december 2023 om 12:46

Lance Armstrong vertelt hoe hij nooit positief testte op EPO: “Bespelen van het systeem”

Lance Armstrong is alle zeven eindzeges in de Tour de France kwijt, maar testte tijdens al die overwinningen nooit positief bij dopingcontroles. In de podcast Club Random van Bill Maher heeft de Amerikaan nu verteld hoe er nooit EPO aangetroffen werd in zijn dopingstalen. “Ik moest wel in de beker plassen, maar mijn urine doorstond de test”, zegt Armstrong.

“Dat komt doordat de stof die ons het grootste voordeel opleverde een halfwaardetijd had van vier uur”, aldus Armstrong, die doelt op het middel EPO dat zorgt voor de aanmaak van rode bloedcellen. De halfwaardetijd van dit soort middelen geeft aan hoe snel een bepaalde stof wordt afgebroken in het lichaam.

“Stoffen als cannabis of anabolen, die hebben een veel lange halfwaardetijd”, weet de inmiddels 52-jarige Texaan. “Als je een joint rookt, dan test je twee weken later nog positief, omdat de halfwaardetijd veel langer is. Maar EPO heeft een halfwaardetijd van vier uur. Dat betekent dat het heel snel het lichaam verlaat. EPO was de brandstof die niet alleen de koers, maar elke andere duursport veranderde.”

Hoe gebruikte Armstrong dat dan in zijn voordeel? “Het komt er op aan om met die halfwaardetijd van vier uur te gaan rekenen. Het ging over het bespelen van het systeem. Ik heb altijd gezegd en ik kan het nog een keer zeggen: Ik ben 500 keer getest en ik heb nooit positief getest”, vertelde hij. “Dat is geen leugen, dat is de waarheid.”