Soudal Quick-Step zonder uitgesproken kopman in de Brabantse Pijl

Na een teleurstellende kasseiencampagne is Soudal Quick-Step er veel aan gelegen om wel te scoren in de aankomende heuvelklassiekers. De ploeg rekent woensdag in de Brabantse Pijl onder meer op Andrea Bagioli, Mauro Schmid en Rémi Cavagna.

De Belgische formatie deed vorig jaar met Remco Evenepoel nog een gooi naar de zege in de Brabantse Pijl, maar trekt nu met enkele schaduwfavorieten naar de midweekse klassieker. Andrea Bagioli en Mauro Schmid zijn – op papier althans – de kopmannen namens Soudal Quick-Step. De twee koersten samen in de Ronde van het Baskenland, waar ze beiden een aantal ereplaatsen verzamelden.

Het was vooral Schmid die indruk wist te maken op Baskische wegen. De Zwitser werd tweede, derde, vijfde en zevende in een etappe en eindigde als elfde in het eindklassement. Bagioli wist drie keer naar een top 10-notering te fietsen, met een tweede plaats in de vijfde etappe als sportieve uitschieter. Ook de Franse hardrijder Rémi Cavagna liet zich meerdere keren opmerken in de Ronde van het Baskenland.

Dries Devenyns, Jannik Steimle, Martin Svrček en Stan Van Tricht vervolledigen de selectie. “De Brabantse Pijl is geen eenvoudige koers. Er zijn een paar korte klimmetjes en kasseistroken, wat vaak zorgt voor een chaotisch koersverloop. Het is zaak om attent te koersen. We hebben een sterke ploeg met een mix van ervaren renners en jeugdig talent. We zijn klaar om onze troeven uit te spelen”, laat ploegleider Tom Steels weten in een persbericht.

