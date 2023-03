Soudal Quick-Step ziet kopman Mauro Schmid ziek uitvallen in Parijs-Nice

Mauro Schmid zal vandaag niet aan de start staan van de ploegentijdrit in Parijs-Nice. De Zwitser van Soudal Quick-Step is vannacht ziek geworden en verlaat de wedstrijd. Schmid werd vooraf naar voren geschoven als klassementskopman van de Belgische WorldTour-ploeg.

“Nadat Mauro Schmid vanochtend ziek is wakker geworden, zal hij niet starten in de etappe van vandaag in Parijs-Nice”, schrijft Soudal Quick-Step op sociale media. Schmid stond na twee etappes 94ste in het klassement, op veertien seconden van leider Mads Pedersen. Soudal Quick-Step heeft nu nog zes renners in koers: Florian Sénéchal, Kasper Asgreen, Tim Declercq, Yves Lampaert, Rémi Cavagna en Tim Merlier, die zondag de eerste etappe op zijn naam schreef.

Dinsdag staat de eerste belangrijke etappe voor de klassementsrenners op het programma in Parijs-Nice: een 32,2 kilometer lange ploegentijdrit. Opvallend aan deze rit tegen de klok is dat iedereen zijn eigen tijd krijgt. Niet de tijd van de vierde renner telt, zoals gewoonlijk het geval is, maar die van de eerste. De organisatie spreekt van een ‘experiment’. Tussen 16.35 en 16.45 uur kennen we de winnende ploeg.

