Soudal-Quick-Step met klassiekerkern en sprinter Merlier naar Parijs-Nice

Soudal-Quick-Step heeft zijn huiswerk voor Parijs-Nice (5-12 maart) al ingeleverd. De Belgische formatie trekt met zijn klassiekerkern naar de Franse rittenkoers: zo zijn Kasper Asgreen, Florian Sénéchal, Yves Lampaert en Tim Declercq van de partij. Tim Merlier is de sprinter met dienst.

De ploeg hoopt met Merlier goed voor de dag te komen in de etappes die eindigen in een sprint. De 30-jarige Belg wist dit seizoen al drie keer als eerste over de streep te komen. Merlier won voor zijn nieuwe werkgever al een rit in de Tour of Oman en was in de UAE Tour zelfs twee keer succesvol. Met Declercq, Asgreen, Sénéchal, Lampaert en Rémi Cavagna kan de ploeg een sterke sprinttrein op de rails zetten.

“We hebben een sterke en veelzijdige ploeg, bestaande uit renners die zich in meerdere etappes kunnen laten zien”, is ploegleider Tom Steels optimistisch. “Het spreekt voor zich dat Tim Merlier onze man zal zijn voor de massasprints. We hebben zijn vorm in de UAE Tour gezien en we zijn er zeker van dat hij ook hier zal meedoen om overwinningen.”

Schmid voor een klassement

Verder mikt de ploeg op een goede prestatie in de ‘opvallende’ ploegentijdrit. “Met Kasper, Rémi, Yves en Mauro Schmid in de ploeg hebben we er vertrouwen in dat we kunnen strijden voor de overwinning in de ploegentijdrit, terwijl we voor het algemeen klassement zullen bekijken hoe ver Mauro kan komen”, aldus Steels.

