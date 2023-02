Parijs-Nice experimenteert met regels in opvallende ploegentijdrit

Parijs-Nice bevat dit jaar voor het eerst sinds 1993 een ploegentijdrit en het belooft meteen een speciale chronoproef te worden. De organisatie kiest namelijk voor andere regels dan gewoonlijk. UAE Emirates, dat met Tadej Pogačar een van de topfavorieten voor de eindzege in huis heeft, bereidt zich specifiek voor op deze experimentele rit tegen de klok.

De ploegentijdrit in Parijs-Nice (5-12 maart), met start en finish in Dampierre-en-Burly, staat gepland voor de derde dag. Het opvallende is dat niet de tijd van de vierde binnenkomer telt, zoals gebruikelijk is, maar dat iedere renner zijn eigen tijd krijgt. Een kopman die in de laatste kilometer(s) nog wat energie over heeft en wegrijdt bij zijn ploeggenoten kan zo dus nog wat extra seconden winnen.

“Het wordt interessant om te zien welke tactiek de ploegen zullen hanteren”, zei koersdirecteur François Lemarchand eerder tegen Sporza. “Ik kan me een scenario inbeelden waarbij nog maar twee renners van een team de slotkilometer ingaan, waarna de ene dan de sprint voor de andere lanceert. In een koers waarin vaak met seconden gegoocheld wordt, willen we op deze manier ook vermijden dat een team met het merendeel van zijn renners in de kop het klassement komt te staan. Ons doel is om de allroundrenners een allroundparcours aan te bieden.”

Artikel 2.5.014 in het UCI-reglement geeft aan dat deze manier van tijdswaarneming toegestaan is in ploegentijdritten. In specifieke gevallen mag het, als van tevoren maar duidelijk wordt aangegeven van welke renner de tijd genomen wordt.

UAE Emirates

Joxean ‘Matxin’ Fernández, de sportief manager van UAE Emirates, liet aan Cyclingnews weten veel tijd te zullen besteden aan de ploegentijdrit in Parijs-Nice. “Het zorgt voor veel veranderingen, tot aan de renners die we meenemen naar de koers. Omdat de eerste renner zijn eigen tijd krijgt bij het passeren van de streep, moeten we naar de wedstrijd gaan met maar één kopman. Normaal gesproken gaan we vaak met twee leiders naar een koers, maar met deze ploegentijdrit moet je één duidelijke kopman bepalen voor de start.”

UAE Emirates gaat met verschillende renners, onder wie Tadej Pogačar, trainen in de buurt van Monaco. “Om de theorie zo goed mogelijk in de praktijk te brengen. De volgorde, de aerodynamica, levering van kracht, enzovoort.”