donderdag 11 januari 2024 om 10:40

Julian Alaphilippe gooit het over andere boeg: geen Tour, wel debuut in Giro

Julian Alaphilippe zal dit jaar niet aan de start verschijnen van de Tour de France. De Franse publiekslieveling van Soudal Quick-Step gooit het in 2024 deels over een andere boeg en zal voor het eerst deelnemen aan de Giro d’Italia. “Het zit al een tijdje in mijn hoofd”, vertelt hij in een interview aan de Franse sportkrant L’Équipe.

Geen Julian Alaphilippe in de komende Ronde van Frankrijk: na eerdere Tourdeelnames in 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 en 2023 mikt hij nu – voor het eerst in zijn carrière – op de Giro d’Italia. “Het is geen niet-selectie en het is ook helemaal geen straf. De Giro rijden zit al een tijdje in mijn hoofd”, legt de tweevoudig wereldkampioen uit in gesprek met L’Équipe.

“Het is uiteraard gek om de Tour te missen, maar ik ben tevreden met mijn doelstellingen en daarbij een mogelijke deelname aan de Olympische Spelen in Parijs. Het is een tjokvol seizoen en dus moet je keuzes maken en je daaraan houden”, klinkt het.

In de eerste grote ronde van het seizoen zal Alaphilippe onder meer de degens kruisen met een andere Girodebutant: Wout van Aert. De Belg van Visma | Lease a Bike mikt – net als zijn Franse concullega – op etappezeges. Verder maakte een andere wereldtopper, niemand minder dan Tadej Pogacar, al bekend dit jaar deel te zullen nemen aan de Giro.

Voorjaarsdoelen

Alaphilippe maakt zich dus op voor de Giro, maar zal eerst nog een voorjaarsprogramma afwerken. De Fransman begint volgende week in de Tour Down Under aan zijn seizoen. Hij hoopt zich op Australische bodem klaar te stomen voor zijn eerste hoofddoelen van 2024. Alaphilippe richt zich onder meer op de Omloop Het Nieuwsblad, Strade Bianche, Milaan-San Remo en de Ronde van Vlaanderen.