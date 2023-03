Soudal Quick-Step met titelverdediger Tim Merlier in Nokere Koerse

Soudal Quick-Step komt woensdag met Tim Merlier aan de start van Nokere Koerse. De Belgische kampioen was vorig jaar nog de beste in de eendagskoers en zal als titelverdediger en topfavoriet aan de start verschijnen.

Merlier is dit seizoen uitstekend op dreef. De 30-jarige sprinter wist al vier keer te winnen voor zijn nieuwe werkgever. Het begon allemaal in het Midden-Oosten met ritwinst in de Tour of Oman en twee dagzeges in de UAE Tour. Ook in Parijs-Nice kwam hij één keer als winnaar over de streep. Woensdag hoopt Merlier in Nokere Koerse zijn vijfde zege van het seizoen te boeken.

Hij krijgt steun van Josef Černý, Jannik Steimle, Martin Svrček, Bert Van Lerberghe, Stan Van Tricht en Ethan Vernon. Die laatste kan eventueel ook worden uitgespeeld als sprinttroef, mocht er onderweg iets gebeuren met Merlier. De snelle Brit won dit seizoen al de Trofeo Palma en was twee keer succesvol in de Tour du Rwanda.

Ploegleider Iljo Keisse blikt in een persbericht van zijn ploeg Soudal Quick-Step vooruit op de midweekse klassieker. “Nokere Koerse is hetzelfde als vorig jaar, dus daar komen we geen verrassingen tegen. We starten met een sterke ploeg, waaronder de winnaar van vorig jaar Merlier. Hij kent de route en woont 15 kilometer van het parcours. Normaliter eindigt de koers in een sprint, maar de weersomstandigheden kunnen nog een rol spelen.”

