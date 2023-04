Soudal Quick-Step met Lampaert en Asgreen in Parijs-Roubaix

Soudal Quick-Step heeft zijn zevenkoppige selectie voor Parijs-Roubaix bekendgemaakt. De Belgische formatie rekent in de laatste kasseienklassieker van dit voorjaar onder meer op Kasper Asgreen, Yves Lampaert en Florian Sénéchal.

Met Asgreen, Lampaert, Sénechal en ook Davide Ballerini heeft de Belgische formatie weer verschillende pionnen om mee te spelen. Tim Declercq, Belgisch kampioen Tim Merlier en Bert Van Lerberghe vervolledigen de selectie voor komende zondag.

“Parijs-Roubaix is een van de meest atypische wedstrijden van het seizoen. Koersen over kasseien is iets speciaals, maar ik denk dat we er wel de ploeg voor hebben”, blikt ploegleider Tom Steels, die zelf een keer derde werd in Parijs-Roubaix, vooruit.

“Kasper heeft in de Ronde van Vlaanderen (7e, red.) laten zien dat zijn vorm nog steeds groeiende is. Yves heeft in het verleden al getoond dat deze wedstrijd hem ligt. Florian vindt het ook geweldig om over de kasseien te rijden. Ook de andere renners bezitten kwaliteiten voor een koers als Parijs-Roubaix, een race vol hectiek en verrassingen. We starten met een solide ploeg, met de nodige motivatie voor zondag.”

