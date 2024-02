Søren Kragh Andersen slaat Le Samyn uit voorzorg over

Zoek niet naar Søren Kragh Andersen in Le Samyn dinsdagmiddag. De Deense kopman van Alpecin-Deceuninck slaat de Waalse kasseienkoers uit voorzorg over. Jonas Rickaert vervangt hem. Zaterdag zou Kragh Andersen zijn seizoensouverture beleven in Omloop Het Nieuwsblad, maar dat werd ook opgeschoven naar Kuurne-Brussel-Kuurne.

Het is een hard gelag voor de 29-jarige Deen, die juist in Omloop en Le Samyn een van de spaarzame kansen als kopman kreeg. De rest van het voorjaar is die eer toebedeeld aan Jasper Philipsen en vanaf Milaan-San Remo ook aan wereldkampioen Mathieu van der Poel. Overigens niets nieuws voor Kragh Andersen, die vorig jaar in dezelfde rol rondreed. Toen werd hij onder meer vijfde in La Primavera en won hij helemaal op het eind Eschborn-Frankfurt.

De Deen kreeg begin februari af te rekenen met kniepijn en moest daardoor een week training laten schieten. “Het gaat wel, maar ik heb me beter gevoeld”, zei hij daarover. “Uiteindelijk was de oplossing simpel. Ik maakte steeds een verkeerde beweging in mijn pedaalslag. Daar moesten we een paar kleine dingen voor aanpassen. Vervolgens ging het al een stuk beter, echt erg is het niet. Ik heb goede hoop dat het goedkomt en ik verlost blijf van de pijn.”

Omdat de hoofddoelen van de ploeg in de monumenten liggen, spaart Alpecin-Deceuninck de sterke Deen. Zijn programma voor de komende periode blijft voorlopig hetzelfde. Dat betekent dat SKA zaterdag start in Parijs-Nice en zijn voorjaar doortrekt helemaal tot aan Eschborn-Frankfurt. Behoudens Parijs-Roubaix rijdt hij alle grote wedstrijden. In het voorjaarsnummer van RIDE Magazine komt Kragh Andersen ook uitgebreid aan het woord.

Wedstrijdprogramma

Christoph Roodhooft na Kuurne over Kragh Andersen