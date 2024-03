Youri IJnsen • donderdag 14 maart 2024 om 10:00 donderdag 14 maart 2024 om 10:00

Søren Kragh Andersen: “Als Mathieu van der Poel door mij kan winnen, dan is dat voor mij ook groots”

Ride Dit voorjaar gaat Alpecin-Deceuninck op jacht naar hetzelfde succes als in 2023. Toen won Mathieu van der Poel twee Monumenten voor het Belgische WorldTeam, werd hij tweede in de Ronde van Vlaanderen en eindigde ook Jasper Philipsen tweede in Parijs-Roubaix. Dat kunnen ze niet alleen. In RIDE Magazine spraken we uitgebreid met de adjudanten van MVDP, op zoek naar het geheim achter hun succesformule. In het kader van dit grote verhaal een miniserie. Dit is de derde aflevering in onze vierdelige serie: Søren Kragh Andersen.

De 29-jarige Deen is bij afwezigheid van de Nederlandse wereldkampioen vaak zelf de kopman bij Alpecin-Deceuninck. Dat neemt niet weg dat SKA zich graag wegcijfert als Van der Poel er wel bij is. “Het is dan mijn taak om hem op een slimme manier te helpen in de diepe finale, zonder dat ik vroeg in de koers te veel energie verspil. Ik heb het geluk dat ik sterk genoeg ben om finales te rijden, zoals in Milaan-San Remo vorig jaar. Alleen begrijp ik ook volledig dat Mathieu dan de kopman is. Als hij wint, ben ik ook superblij. Ik houd van teamplayers en zo zie ik mezelf ook.”

“Ik ben loyaal en niet ongelukkig als ik anderen moet helpen”, gaat de Deen verder, die vorig jaar zelf Eschborn-Frankfurt won. “Daarom zit ik hier binnen Alpecin-Deceuninck op deze positie. Het was voor mij ook een grootste prestaties toen Mathieu La Primavera (Kragh Andersen werd zelf vijfde, red.) won, omdat ik er voor hem kon zijn en een belangrijk aandeel in zijn zege had. Om eerlijk te zijn maakt het me blij om hem daarbij te helpen. San Remo is ook mijn favoriete koers. De laatste drie jaren doe ik het daar goed. Ooit wil ik daar zelf een groot resultaat neerzetten, dat is echt een groot doel voor mij. Maar ik hoop eerst vooral veel finales te doen dit voorjaar.”

Van der Poel als kopman

Een van de hoofdredenen waarom Kragh Andersen zo graag voor MVDP rijdt, komt door de manier waarop de Nederlander zijn leiderschap vorm geeft. “Hij staat absoluut niet boven ons binnen de ploeg. Het is een een groot kind dat van fietsen houdt. Van nature is het ook een grappige gast, hij haalt altijd geintjes uit. Daardoor creëert hij op natuurlijke wijze een goede sfeer. Dat maakt hem een goede leider, maar nog een betere ploeggenoot. Zijn karakteristieken als mens zijn heel goed voor een groep personen. Met zijn persoonlijkheid betrekt hij extraverte én introverte personen en dat heb je nodig. Een groot kampioen, maar ook een geweldig mens.”

Het voorjaar 2023 was uniek voor Alpecin-Deceuninck. “Hoe we dat moeten evenaren, is een goede vraag. Om eerlijk te zijn heb ik daar niet over nagedacht en misschien zit hem daarin ook wel de sleutel. Je moet er niet te veel over nadenken. Binnen de ploeg proberen we gewoon opnieuw ons best te doen, op het gebied van trainen, coaching, materiaal, alles. De ploeg weet wat ze moeten doen, het is geen rocket science. Ze willen het simpel houden en volgens mij is dat de juiste manier. Je hebt daarnaast vertrouwen en een klein beetje geluk nodig. We focussen ons op wat we onder controle kunnen hebben. Van daaruit zien we wel waar dit voorjaar ons brengt.”