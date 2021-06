Colbrelli wint oplopende massasprint in Dauphiné, Pöstlberger blijft leider

Sonny Colbrelli heeft de derde etappe van het Critérium du Dauphiné gewonnen. De Italiaan van Bahrain Victorious was na een etappe van ruim 172 kilometer naar Saint-Haon-Le-Vieux de snelste sprinter in een oplopende aankomst. Drie keer is scheepsrecht voor Colbrelli, want hij eindigde in de eerste twee etappes tweede. Lukas Pöstlberger blijft de leider in het algemeen klassement, al nadert Colbrelli hem tot op twee seconden.

Loic Vliegen mee in de ontsnapping

Direct na het startsein trokken twee renners ten aanval. Loic Vliegen (Intermarché-Wanty-Gobert) en Omer Goldstein (Israel Start-Up Nation) kregen direct een voorsprong van ongeveer vier minuten in het peloton, dat vroeg in de rit opgeschrikt werd door een valpartij. Het grootste slachtoffer was voormalig wereldkampioen Mads Pedersen, die besloot op te geven na zijn crash.

Diverse sprintersploegen hielden het verschil met Vliegen en Goldstein klein, want ze wilden na de zeges van Brent Van Moer en Lukas Pöstlberger een nieuwe geslaagde vluchtpoging voorkomen. Naast het BORA-hansgrohe van de gele trui zetten ook Deceuninck-Quick-Step en Trek-Segafredo een mannetje bij. Die teams hielden het verschil lange tijd rond de twee minuten.

Veel nervositeit

Door enige nervositeit in het peloton ging het tempo ook de hoogte in. Goldstein werd daardoor op 27 kilometer van de finish al opgeslokt. Vliegen deed nog een verwoede poging om voor het peloton uit te blijven, maar die poging strandde een paar kilometer later. Wel werd hij beloond met de prijs voor de strijdlust. Vervolgens was het voornamelijk aan de sprintersploegen om het tempo hoog te houden.

Vijftien kilometer voor de finish kwamen in alle drukte onder meer Guillaume Martin en Warren Barguil ten val, maar zij konden hun weg vervolgen. Door het hoge tempo in volle finale brak het peloton in enkele stukken uiteen. Cofidis en Martin zaten aan de verkeerde kans van de breuk, maar konden terug aansluiten.

Oplopende sprint

In de laatste kilometers richting finishplaats Saint-Haon-Le-Vieux liep het wegdek enigszins omhoog. Eerst vals plat en in de laatste honderden meters flink omhoog. Deceuninck-Quick-Step, BORA-hansgrohe, Jumbo-Visma, INEOS Grenadiers en Bahrain Victorious meldden zich daar aan kop.

In de slotkilometer nam Michal Kwiatkowski het peloton op sleeptouw. De sprint werd vervolgens aangetrokken door de mannen van UAE Emirates, maar het was Alex Aranburu die het speelde op de verrassing. Colbrelli schoof mee in zijn wiel en remonteerde Aranburu in de laatste meters, waardoor de Italiaan – na twee tweede plaatsen – zijn felbegeerde ritzege binnenhaalde.

Aranburu werd tweede, voor Brandon McNulty. Met Jasper Stuyven (vierde) en Wilco Kelderman (vijfde) eindigden twee renners uit de Lage Landen in de top-5.

Pöstlberger blijft leider

Colbrelli pakte door zijn ritzege tien bonificatieseconden. Maar omdat er geen verschillen gerekend werden in de oplopende massasprint, staat hij nu op twee seconden van klassementsleider Lukas Pöstlberger. De Oostenrijker gaat woensdag als leider van start in de individuele tijdrit.