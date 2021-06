Mads Pedersen verlaat Critérium du Dauphiné na valpartij

Mads Pedersen zal het Critérium du Dauphiné dit jaar niet uitrijden. De Deense ex-wereldkampioen van Trek-Segafredo kwam al vroeg in de derde etappe van Langeac naar Saint-Haon-Le-Vieux ten val en werd door zijn ploeg uit de wedstrijd gehaald.

Met nog meer dan 150 kilometer te gaan kwam Pedersen in aanraking met het asfalt. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar de snelle Deen leek aanvankelijk nog verder te kunnen rijden. Pedersen werd goed twintig kilometer later echter uit koers genomen door zijn ploeg Trek-Segafredo.

De Amerikaanse formatie zal later vandaag met meer informatie komen. De grote vraag is of de Tourvoorbereiding van Pedersen nu in het water valt. De 25-jarige renner was in het Critérium du Dauphiné om zich optimaal voor te bereiden op de Ronde van Frankrijk. Een dag voor zijn valpartij zagen we Pedersen nog even in de aanval met zijn ploegmaat Jasper Stuyven.

Eerder deze week konden we al de opgaves noteren van Eros Capecchi, Benjamin Perry, Ian Garrison en Robert Power.