Sonny Colbrelli gaat mogelijk politiek in voor partij Silvio Berlusconi

Sonny Colbrelli heeft zich kandidaatgesteld voor de regionale verkiezingen in de regio Lombardije, waarin ook zijn woonplaats Valle Sabbia ligt. De Italiaanse oud-winnaar van Parijs-Roubaix, die noodgedwongen moest stoppen met fietsen vanwege hartproblemen, staat op de lijst voor de partij Forza Italia van Silvio Berlusconi. Dat meldt de krant Brescia Oggi.

Colbrelli staat bij Forza Italia, een centrum-rechtse partij in de Italiaanse politiek, op een lijst van tien kandidaten. Onder hen ook de drie huidige vertegenwoordigers van die partij in de regionale politiek. De kans dat de ex-wielrenner gekozen wordt lijkt klein. Colbrelli liet in in het verleden al weten een fan te zijn van de inmiddels 86-jarige Berlusconi, die al drie keer premier was van Italië.

Ondanks zijn pensioen als wielrenner blijft de 32-jarige Colbrelli wel actief bij de ploeg Bahrain Victorious. Hij vervult er een rol in de technische staf en is ambassadeur van het WorldTeam.

