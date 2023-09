donderdag 21 september 2023 om 08:44

‘Lotgenoot’ Colbrelli richt zich tot Nathan Van Hooydonck: “Je staat nooit alleen”

Dat Nathan Van Hooydonck door hartproblemen noodgedwongen moet stoppen met wielrennen, zorgt voor de nodige emoties in het wielerpeloton. Zijn ploeggenoot en goede vriend Wout van Aert reageerde al geëmotioneerd en nu heeft ook Sonny Colbrelli van zich laten horen.

De Italiaan kan zich als geen ander verplaatsen in de situatie van Van Hooydonck, aangezien de oud-renner onlangs ook moest stoppen wegens hartproblemen. Ook bij de winnaar van onder meer Parijs-Roubaix werd een defibrillator aangebracht. Colbrelli richt zich in een post op Facebook tot Van Hooydonck en heeft een persoonlijke boodschap voor de 27-jarige Belg.

“Ik begrijp wat er nu in je hoofd omgaat. Ik herken je pijn en je enige vraag: waarom moet dit mij overkomen? Ik weet wat je voelt in je ziekenhuisbed, als men je zegt dat je carrière voorbij is, maar als je het zelf niet wil geloven.”

“Maar op dat soort momenten moet je sterk zijn en denken dat wij nog leven, terwijl velen dat niet kunnen zeggen. Weet dat je er niet alleen voor staat en dat je nooit alleen zal zijn. Ik wens je het beste in je verdere leven, Nathan”, besluit de 33-jarige Colbrelli.

Nathan Van Hooydonck moet door hartproblemen dus noodgedwongen een punt zetten achter zijn wielercarrière. De Belgische coureur van Jumbo-Visma werd vorige week getroffen door een hartprobleem. Daardoor werd hij in het ziekenhuis opgenomen. Woensdag mocht hij het ziekenhuis verlaten, maar wel is de conclusie getrokken dat hij moet stoppen met koersen.

In een statement laat Jumbo-Visma weten dat bij Van Hooydonck, na uitgebreid onderzoek in het ziekenhuis, een afwijking aan de hartspier is geconstateerd. Die stoornis werd hem bijna fataal toen hij in de auto zat en met zijn zwangere vrouw op weg was naar het ziekenhuis. Bij Van Hooydonck is na het incident een inwendige defibrillator (ICD) geplaatst. Met dat apparaat kunnen hartritmestoornissen gecorrigeerd worden. Professioneel wielrennen is daardoor niet meer mogelijk.