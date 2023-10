zaterdag 21 oktober 2023 om 10:36

Sonny Colbrelli wordt ploegleider bij Bahrain Victorious

Sonny Colbrelli zal vanaf 2024 actief zijn als ploegleider bij Bahrain Victorious. De Italiaan was na zijn profcarrière al verbonden aan de ploeg als ambassadeur, maar zal nu een stap hogerop doen. Dat meldt GCN.

Colbrelli zal in 2023 nog een cursus doen bij de UCI, waardoor hij officier ploegleider kan worden. “Hij zal meer en meer betrokken zijn, vooral in de Belgische klassiekers. (…) Hij is een legende. De jonge jongens konden hem op tv zien en nu krijgen ze de kans om met hem te werken in de koers. Dat is een enorme motivatie voor de jonge renners”, vertelde manager Milan Eržen.

De Sloveen gaf verder nog mee dat zijn ploeg vol zit voor volgend jaar. Erzen ontkracht ook de geruchten dat Nairo Quintana de ploeg zou vervoegen. “Wie verspreidt deze informatie en verbindt ons met hem? Echt, we hebben nooit met elkaar gesproken. Onze focus ligt op jonge jongens voor de toekomst en we willen met die jongens proberen we te winnen. Ik denk niet dat investeren in oudere jongens de juiste manier is.”