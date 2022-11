Sonny Colbrelli blijft nog minstens twee jaar betrokken bij Bahrain Victorious

Sonny Colbrelli nam onlangs noodgedwongen afscheid als profwielrenner, maar hij liet bij die gelegenheid wel doorschemeren als ambassadeur betrokken te blijven bij Bahrain Victorious. Milan Erzen, de ploegmanager van de Bahreinse ploeg, heeft in gesprek met La Gazzetta dello Sport meer onthuld over de rol van Colbrelli. Laatstgenoemde zal nog minstens twee jaar voor de ploeg blijven werken.

“Het Bahrain-team ontstond in 2017 en Sonny was erbij vanaf het eerste jaar”, begint Erzen. “Na Vincenzo Nibali, was hij de tweede naam waar we met veel vertrouwen op inzetten. Hij zal tot minstens eind 2024 bij ons blijven, want we zijn zeker dat hij ons nog veel kan geven. We hebben hier nooit aan getwijfeld. We hoopten ook dat hij terug zou kunnen keren als coureur, maar gezondheid gaat natuurlijk voor alles. Het was de juiste keuze.”

Wat wordt de nieuwe rol van Colbrelli precies? “Hij wordt bovenal ambassadeur, promotor van het team en promotor van verschillende sponsoren, inclusief de Italiaanse sponsoren die we hebben. Verder zal hij, vooral voor de klassiekers, zijn ervaring delen. We hebben een eerste teamkamp in het Spaanse Altea van 5 tot 17 december. Daar zou hij een paar dagen bij ons kunnen verblijven. En ik zie het voor me dat hij meedoet aan de verkenningen van de noordelijke klassiekers.”

Jonge renners opleiden

Ook denkt Erzen dat Colbrelli een rol kan spelen bij de opleiding van jonge renners. “We hebben overeenkomsten met teams als Cycling Team Friuli en het Cannibal Team (de ploeg van Vlad Van Mechelen in 2022, red.), waarvan de naam een verwijzing is naar de grote Eddy Merckx. Het is een juniorenteam dat in 2022 indruk maakte met verschillende overwinningen. Het heeft een basis in België en Sonny is thuis in België. Hij heeft zoveel om aan anderen te leren en door te geven.”

Erzen ziet Colbrelli ook nog weleens zijn eigen rol als ploegmanager vervullen. “Als renner was hij goed in beslissingen maken binnen een paar seconden, dat is een heel belangrijke kwaliteit voor degenen die aan het roer staan van een team. We zullen zien.”