Sondre Holst Enger (27) stopt met koersen

De professionele wielercarrière van Sondre Holst Enger is voorbij. De snelle Noor maakte via social media bekend te stoppen.

“Ik zal me 2020 herinneren als het jaar van het eind van iets groots, maar ook als de start van iets nieuws. Ik zal jullie missen in het peloton”, kondigt Sondre Holst Enger zijn afscheid aan via Instagram. Enger, nog maar net 27, reed het afgelopen seizoen voor Riwal Securitas, maar mooie resultaten leverde dit niet op.

De twee seizoenen daarvoor was hij actief bij Israel Cycling Academy, na in 2017 een jaar bij AG2R La Mondiale te hebben gereden. In 2014 maakte de Noor zijn profdebuut voor IAM Cycling. Hij werd daar onder meer opgepikt na een derde plaats op het WK voor beloften in 2013. Hij zou de Zwitserse ploeg tot en met 2016 trouw blijven.

In 2016 reed hij namens IAM Cycling zijn enige grote ronde. In de Tour de France wist hij knap derde te worden in de etappe naar Bern. Voor de rest bleef het voor Enger bij een resem ereplaatsen in kleinere wedstrijden.

Enger viel overigens niet alleen op door zijn snelle benen aan de meet, hij was ook behoorlijk soepel in de heupen. Diverse podiumdansjes van hem gingen viraal, waaronder die na zijn overwinning in de zesde etappe van de Ronde van Kroatië in 2016. Dit was tevens zijn laatste profoverwinning. Verder boekte Enger een dagsucces in de Österreich Rundfahrt en werd hij eens Noors kampioen bij de beloften.