Solerende Quinten Hermans boekt eerste seizoenszege in Ethias Cross Eeklo

Quinten Hermans heeft de Ethias Cross in Eeklo op zijn naam geschreven. De crosser van Tormans CX werkte een lange solo af en kwam zwaar geëmotioneerd als eerste over de finish. Toon Aerts en Eli Iserbyt vervolledigden op enige afstand het podium.

In de openingsronde legde Corné van Kessel de concurrenten direct een pittig tempo op. Zo pittig, dat de Nederlander na de openingsronde zes seconden voorsprong had op een groepje met Daan Soete, Quinten Hermans, Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en – op iets meer achterstand – Toon Aerts.

De crosser van Tormans CX was echter niet definitief weg, want een ronde later was hij alweer gegrepen. Ook een tweede aanval mocht voor hem niet baten. Een serieuzere aanval kwam van de Tormans-crosser: Quinten Hermans schudde in de derde ronde aan de boom, en met succes. Na vier omlopen volgden Aerts en Van Kessel volgen op zes seconden, maar de crosser van Baloise Trek Lions kreeg het gat niet dicht.

Van Kessel moest uiteindelijk wel toestaan dat Aerts van hem wegreed, maar het kwaad was voor Aerts toen al geschied. Man-in-vorm Laurens Sweeck kwam in het verhaal van de wedstrijd niet voor: hij maakte in het begin van de wedstrijd een fout en hij stapte met lichte pijn aan zijn voet uit de wedstrijd. Ook Lars van der Haar haalde het einde van de wedstrijd niet met liesproblemen.

Eli Iserbyt was vanuit de achtergrond in het laatste deel van de cross weer komen aansluiten bij Aerts, echter kreeg ook een duo het gat met Hermans niet gedicht. Aerts reed in de slotronde nog weg van de Europese kampioen, maar Hermans mocht ondertussen zijn overwinning al stilletjes vieren. Hij maakte geen fouten meer, en hij mocht zijn eerste wedstrijd van het seizoen winnen. De blijdschap om de overwinning werd hem in de laatste rechte lijn te veel.

Ethias Cross 2020-2021

Uitslag mannen – Eeklo

1. Quinten Hermans in 58m35s

2. Toon Aerts op 0m15s

3. Eli Iserbyt op 0m27s

4. Corné van Kessel op 0m43s

5. Niels Vandeputte op 0m53s

6. Michael Vanthourenhout op 1m23s

7. Daan Soete op 1m25s

8. Thibau Nys op 1m48s

9. Toon Vandebosch op 1m51s

10. Timon Rüegg op 1m52s