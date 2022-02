Lucinda Brand: “Hopelijk doe ik er morgen nog eentje bij”

De Waaslandcross in Sint-Niklaas was voor Lucinda Brand al haar twintigste overwinning van het seizoen. Winnen begint dan te wennen, zou je denken, maar niet voor de Europese kampioene. “Dit blijft bizar. Twintig is een heel mooi getal en het is iedere keer bijzonder dat het lukt”, vertelt Brand in het flashinterview.

Brand bleef tot het ingaan van de voorlaatste ronde wel de adem van Annemarie Worst in haar nek voelen. “Daardoor wist ik: als ik één foutje maak, dan zijn we terug bij elkaar. Dat maakte het enorm lastig crossen, maar de rensters achter mij reden ook allemaal alleen.”

Morgen in Oostmalle kan Brand voor zege nummer 21 gaan, en daarna gaat de focus op de weg. “Ik hoop er morgen nog een mooi einde aan te breien, maar anders wordt het sowieso gezellig. Daarna bereid ik me voor op de Strade Bianche, maar verwacht daar nog niet te veel van mij. Daar rijd ik nog volledig in dienst. Ik denk eerder aan Parijs-Roubaix, daar sta ik vol ambitie aan de start.”